Grande Fratello, Beatrice Luzzi sfida Perla Vatiero: "Voglio un televoto con lei, vediamo che succede!"

Gossip TV

La proposta di Beatrice Luzzi al Gf: l'attrice stanca di Perla Vatiero.

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Stanca e infastidita dalla situazione, l'attrice ha confessato che le piacerebbe andare al televoto insieme all'ex fidanzata di Mirko Brunetti.

Tensione alle stelle nella Casa del Gf

È guerra al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Se l'ex volto di Temptation Island non ha perso occasione di chiarire la sua posizione nei confronti della discussa attrice, quest'ultima non ha fatto altro che ribadire la sua volontà di andare al televoto insieme a lei e vedere cosa succede. Parlando con alcuni coinquilini, Beatrice ha ammesso:

Non vedo l'ora di arrivare a duello con la bulletta, Rosa Ricci - e ancora - Sto buona per due settimane, poi voglio un televoto, io e la regina del trash accanto...e decidiamo dove va questo Gf 2024, mettiamolo ai voti - e infine - Vorrei andare in nomination io e Perla da sole, così la facciamo finita subito. Non ho nessuna voglia di avere a che fare con una bulletta.

Leggi anche Perla Vatiero contro Letizia Petris: ecco cosa è successo

Non contenta, Beatrice ha poi cercato un confronto con Vittorio Menozzi, che ha confessato di non volersi schierare:

Tu hai un carattere diverso e ti trovi più a tuo agio in certe situazioni, mentre il mio istinto è quello di scappare. Siete tutte persone con cui ho dei legami importanti. Questo senso civile che hai è bellissimo, lo difendo, ma non fa parte di me. Non ci so fare i conti con tanta energia, ho altre fragilità, altri pensieri. Le persone con cui ti sei confrontata per me non sono brutte persone, non vedo persone che vogliono prevaricare sulle altre. Perla ieri sera si è difesa...

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.