Grande Fratello, domani Mirko Brunetti farà il suo ingresso nella Casa, Greta Rossetti decide di sparire

Nel corso dell'undicesima puntata del Grande Fratello che andrà in onda domani lunedì 16 ottobre 2023, Mirko Brunetti varcherà ufficialmente la porta rossa e si aggiungerà al cast dell'edizione.

Grande Fratello, Mirko Brunetti nuovo concorrente, Greta Rossetti ha deciso di allontanarsi e far perdere le sue tracce

Il 26enne originario di Rieti è stato uno dei protagonisti (più discussi) dell'ultima edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 con cui ha partecipato insieme alla fidanzata Perla Vatiero. Durante il percorso nel villaggio, Mirko si è avvicinato alla tentatrice Greta Rossetti, la modella milanese per cui, dopo nemmeno un mese di frequentazione, già si dichiarava perdutamente innamorato. Di recente Mirko e Greta hanno però subito una battuta d'arresto e il loro rapporto è in crisi anche se non c'è ancora stata da parte loro, l'ufficializzazione della rottura. Poco prima della notizia di Brunetti come nuovo concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, Greta, parlando della relazione con Mirko ha dichiarato:

"Avete diritto di sapere le cose, non è da me lasciare le cose a metà, per il momento ancora non mi va appena avrà le idee chiare io in primis saprò, vi risponderò a tutte le domande riguardanti la mia relazione. Grazie per rispettare i miei tempi, non vi ho mai detto né che si siamo lasciati né che siamo in pausa, dalla mia bocca non è uscito nulla perché prima di dire una cosa devo essere sicura al 100% e quando lo sarò sarete i primi a saperlo."

Dopo la notizia della partecipazione di Brunetti al Gf, Greta ha commentato con una faccina perplessa e successivamente ha deciso di improvvisamente di partire senza informare nessuno della sua destinazione.

"Sono in partenza per qualche giorno o settimana ancora devo decidere, tornerò più forte di prima. Ps sotto vostro consiglio porterò il cellulare ma lo terrò spento"

