Grande Fratello, Cristina Scuccia lascia Tale e Quale Show per entrare nella casa? Ecco l'ultima indiscrezione

Gossip TV

Tra i prossimi concorrenti del GF potrebbe esserci anche Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina, dopo aver abbandonato Tale e Quale Show. Ecco cosa sappiamo!

La nuova edizione del Grande Fratello si prospetta ricca di colpi di scena e con una nuova veste che, nei disegni di Mediaset, dovrà accattivare il pubblico di Canale5 senza far ricorso al troppo trash e alle volgarità. Sulla base di queste nuove linee guida, il reality condotto da Alfonso Signorini cambierà totalmente: via il momento social, compreso della sua influencer Giulia Salemi, una sola opinionista, Cesara Buonamici, confermata ufficialmente da Mediaset e una lista di concorrenti su cui Pier Silvio Berlusconi darà personalmente l'approvazione e per i quali sono stati cateogricamente esclusi sia influencers sia profili onlyfans.

Grande Fratello, Cristina Scuccia lascia Tale e Quale per entrare nella Casa?

Mentre sembra certo che tra i primi concorrenti vip ci sarà la cantante Rosanna Fratello, insieme ad altri nomi vicinissimi alla firma, come le sorelle Brigida e Benedicta Boccoli, alcuni volti di Real Time e qualche nome dei programmi Fascino, ora, spunta anche il nome di un noto volto di Mediaset, che ha fatto molto discutere con il suo drastico cambiamento di vita: Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina.

Scuccia si era fatta conoscere prima dal pubblico di Rai2, partecipando a The Voice, dove aveva trionfato tra lo stupore generale di vedere una suora dimenarsi sul palco a ritmo di musica pop e rock. Dopo la vittoria nel talent show, per Cristina si era aperto un momento difficile, nel quale la vita monastica e quella mondana si erano duramente scontrate e che l'aveva poi spinta ad abbandonare i voti per tornare a essere semplicemente Cristina Scuccia. L'ex suora si era trasferita in Spagna e aveva lavorato lì come cameriera, vivendo come una qualunque ragazza della sua età: in autunno era stata invitata da Verissimo come ospite in studio e aveva lasciato tutti stupiti per il suo cambiamento, annunciando, inoltre, di volersi dedicare a una carriera nel mondo della musica. Ad aprile era iniziata poi l'esperienza nel reality de L'Isola dei Famosi, durante il quale era quasi arrivata in finale, perdendo contro Marco Mazzoli.

Poi qualche settimana fa, Carlo Conti la annuncia come una delle concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show, ma qualche giorno fa viene svelato che al suo posto ci sarà Jo Squillo e che Cristina Scuccia non sarà più una delle concorrenti del talent show. I motivi non sono stati svelati, fino a un'indiscrezione riportata da Gianluca Paganotti, autore televisivo e blogger, secondo cui l'ex suora farà parte del cast del Grande Fratello, in onda a partire dall'11 settembre 2023. Inoltre, sempre secondo il blogger, ad affiancare Scuccia ci sarà anche Frate Alfredo, un papabile concorrente nip che, qualche mese fa, scrisse al conduttore del reality per poter prendere parte alla trasmissione. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere la conferma definitiva.

Scopri le ultime news su Grande Fratello