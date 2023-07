Grande Fratello, la prima concorrente vip è una famosa cantante!

Gossip TV

Per la prossima edizione del Grande Fratello sembra sia stata trovata la prima concorrente, una nota cantante! Ecco di chi si tratta!

Cresce sempre di più l'attesa per la prossima edizione del Grande Fratello: nuovi concorrenti e nuove regole, per rispettare la politica di Pier Silvio Berlusconi e dei vertici Mediaset di realizzare un programma che contenga meno trash possibile. Da qui, perciò, la decisione di bocciare la prima lista di probabili concorrenti del GF, proposta da Alfonso Signorini, e in cui comparivano nomi come quello di Justine Mattera, Carmen Di Pietro e Antonio Razzi. Divieto assoluto per i profili onlyfans e influencer e diverse altre trovate che hanno già scatenato non poche polemiche.

GF, svelata la prima concorrente: è una nota cantante!

Tra queste la decisione di allontanare Giulia Salemi come volto social del reality e di cancellare il momento social del GF, nonché la scelta di ridurre gli opinionisti a uno e convocare per il ruolo Cesara Buonamici, storico volto e giornalista del TG5. Nel frattempo, continuano a spuntare i nomi dei possibili concorrenti: le sorelle Brigida e Benedicta Boccoli sono le più quotate, accanto a Fiordaliso, Marcella Bella e ad alcuni personaggi dei programmi Fascino, come ex tronisti e corteggiatori.

Tuttavia, nelle scorse ore, secondo Radio Cusano Campus sarebbe stata trovata la prima concorrente vip di questa edizione e si tratterebbe di una nota cantante: la nuova edizione partirà dall'11 settembre su Canale5 e tra le nuove concorrenti troveremo Rosanna Fratello, volto del campo della musica molto nota negli anni '70 con il suo singolo Sono una donna, non sono una santa e che vanta collaborazioni con diversi cantanti e artisti. La notizia non è stata ancora confermata, ma, data l'intenzione di Pier Silvio Berlusconi di limitare il più possibile il trash non c'è da sorprendersi che preferisca puntare ad artisti di una certa fama e reputazione.

