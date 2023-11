Grande Fratello, crisi nera per Beatrice Luzzi: "Non ce la faccio, scoppio di dolore" [VIDEO]

Gossip TV

Nella casa del Grande Fratello salgono sempre di più le tensioni per Beatrice Luzzi, la quale si è lasciata andare a un pianto disperato.

La situazione all'interno della casa del Grande Fratello sembra essere sempre più difficile per Beatrice Luzzi: nel corso della giornata di oggi, 30 novembre, infatti, la gieffina è stata preda di una crisi nera di pianto inconsolabile.

GF, Beatrice Luzzi in preda alle lacrime: "Mi mancano i miei figli!"

Dopo la furiosa lite in cui si è scontrata nuovamente con Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, Beatrice Luzzi è stata preda di un pianto incontrollabile nel pomeriggio, a causa della forte nostalgia di casa e per i suoi figli: "Mi mancano pazzamente, oggi anche di più" ha dichiarato a Sara Ricci - entrata da poco nel programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Confidandosi con l'altra gieffina, infatti, Luzzi ha lasciato andare tutti i muri e l'apparenza da donna forte che l'ha sempre contraddistinta nella casa e si è sfogata, mostrando tutte le sue fragilità.

Il legame con i suoi figli l'ha sempre caratterizzata fin dal suo ingresso: già dai primi giorni, infatti, è stato evidente quanto la gieffina fosse innamorata dei suoi figli e quanto loro la riamassero, arrivando a difenderla a spada tratta in ogni occasione. Nel corso della puntata di oggi, Beatrice, anche in seguito alla lite con i coinquilini, deve aver avvertito maggiormente la mancanza di casa ed è scoppiata in un pianto dirotto.

A consolarla è arrivato anche Massimiliano Varrese, con cui l'attrice ha stretto un sincero rapporto di stima e amicizia, mentre la gieffina si rannicchiava sul divano, in preda alle lacrime e alla tristezza:

"Oggi mi mancano pazzamente, sono sempre stati la mia salvezza. Non ce la faccio, se non mi distraggo, esplodo di dolore"

