Grande Fratello, stasera due nuovi concorrenti ufficiali: ecco chi sono

Stasera, nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello, varcheranno la porta rossa della Casa due nuovi concorrenti: un ex vincitore dell'Isola dei Famosi e una collega di Beatrice Luzzi.

Oggi, lunedì 20 novembre 2023, ci aspetta la ventunesima puntata del Grande Fratello nella quale ci sarà l'ingresso di due nuovi concorrenti ufficiali: l'ex judoka ed ex vincitore dell'Isola dei Famosi 2019, Marco Maddaloni e l'attrice Sara Ricci, nota per l'interpretazione di Adriana Gherardi nella soap opera “Vivere” lavorando fianco a fianco con Beatrice Luzzi.

Maddaloni, classe 1984 e nato a Napoli, è stato un judoka pluri medagliato, ha già paretcipato a diversi reality show tra cui Pechino Express nel 2023 e L'isola dei Famosi nel 2019, entrambi vinti. E ancora, a Detto Fatto, Made In Sud e Celebrity Chef. All'Isola dei Famosi è tornato come ospite anche dell'edizione del 2021. Sara Ricci, classe 1968, è un'attrice romana nota per diversi film e diversi ruoli nelle ficiton italiana tra cui, Vivere, Il Maresciallo Rocca e Don Matteo. Ha lavorato anche con Michelangelo Antonioni per il lungometraggio Al di là delle nuvole nel 1995.

