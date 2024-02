Grande Fratello chiude prima? Alfonso Signorini replica così in diretta Tv

Gossip TV

Il Grande Fratello sta per subire una chiusura anticipata? Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata del reality show in onda su Canale 5, replica così ai gossip.

La nuova edizione del Grande Fratello sta lasciando il pubblico di Canale 5 con l’amaro in bocca, e sono tantissimi i fan a chiedere che il programma sia chiuso in anticipo. Nelle ultime settimane sono circolati diversi gossip sulla possibile decisione di Mediaset di interrompere il programma a marzo, ed ecco come ha risposto Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del reality show andata in onda in prima serata.

Grande Fratello, la piccata replica di Alfonso Signorini ai gossip sul programma

Iniziata col botto grazie al cast misto Nip e Vip, la nuova edizione del Grande Fratello inizia a stancare il pubblico di Mediaset, che accusa la produzione di essere ripetitiva e trova che vi siano pochi personaggi i grado di creare dinamiche interessanti e accattivanti. E così, dopo le urla fuori da Cinecittà che hanno gelato i gieffini, ecco che serpeggiano gossip sulla possibilità che il Biscione approvi la chiusura anticipata del reality show di Canale 5, con la Finale a marzo invece che ad aprile. Indiscrezione che Alfonso Signorini ha voluto commentare con qualche stoccata velenosa nel corso dell’ultima puntata andata in onda, durante uno scambio con Cesara Buonamici.

“Siamo arrivati alla trentasettesima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre. Un po’ come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamo anche benissimo. Se ne facessero una ragione”.

Insomma, Signorini ha confermato che non ci sarà nessuna chiusura anticipata del Grande Fratello, in barba alle malelingue. Nel frattempo ieri puntata ricca di emozioni e colpi di scena, come il ritorno di fiamma ufficiale tra Mirko e Perla con tanto di bacio sul tappeto rosso davanti la casa. Delusione invece per Beatrice Luzzi, nuovamente al centro delle critiche, arrivata al limite della sopportazione e seriamente in procinto di lasciare il programma se la situazione non cambierà nelle prossime settimane.

