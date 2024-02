Grande Fratello, Mirko Brunetti: "L'amore per Perla non è mai svanito!" [VIDEO]

Gossip TV

Questa sera al Gf, un nuovo confronto tra Mirko e Perla: ecco cosa è successo!

Come anticipato, questa sera, a Canale5, al Grande Fratello, abbiamo assistito a un nuovo - e sembra definitivo - confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. La coppia di Temptation Island, dopo diversi tira e molla, ha finalmente ammesso di provare ancora qualcosa l'uno per l'altra.

GF, Mirko e Perla a confronto: "Quando sto con lei il tempo si ferma" [VIDEO]

Sollecitato dal conduttore Alfonso Signorini, Mirko Brunetti ha ammesso cosa ha provato nei tre giorni in cui è tornato ospite della casa del GF e ha ammesso che, dopo aver passato del tempo con Perla, è pronto ad ammettere di provare ancora qualcosa per lei:

"Dopo tutto questo tempo, sono pronto ad ammettere che il sentimento non se n'è mai andato"

A questa ammissione, il pubblico nello studio è scoppiato in un fragoroso applauso, mentre anche Perla, in ascolto dalla Casa, non ha saputo trattenere un sorriso e si è detta d'accordo con Mirko. Dopo aver mostrato un video in cui sono stati riepilogati i momenti più belli trascorsi dalla coppia nella Casa di Cinecittà in questi giorni, Perla ha preso la parola nuovamente e ha affermato:

"Mi è dispiaciuto vederti andare via così, avevamo poco tempo e avrei preferito passarlo con te non discutendo di altri argomenti che non fossimo noi, però, sono felice di sentirti dire queste parole."

Mirko non ha saputo trattenere le lacrime e quando Alfonso Signorini gli ha chiesto se allora avrebbero deciso di darsi una seconda possibilità, l'ex gieffino ha ammesso:

"Un legame così profondo non può darsi una seconda possibilità. Ho usato tanta razionalità, ma quando sto con lei il tempo vola. Non ho mai accettato che fosse finita, ci siamo dati troppo..."

