Grande Fratello, bestemmia di Marco Maddaloni? Il video incriminato

Una presunta imprecazione blasfema del campione judoka mette a rischio la sua partecipazione al Grande Fratello.

Si sarebbe verificato un nuovo caso bestemmia al Grande Fratello. Marco Maddaloni, secondo quanto viene segnalato dal web avrebbe pronunciato un'esternazione blasfema che come sappiamo viene punita dalla squalifica dal reality show targato Mediaset

Il campione judoka si trovava in salone con Varrese e i due stavano scherzando quando Maddaloni, replicando all'attore romano che lo ha apostrofato come un soggetto "affetto da maddarillismo", avrebbe esclamato ironicamente : "Io non sono il Maddarilla, porco ****!!"

Parte del web è convinta che Marco abbia bestemmiato ma l'audio incriminato dovrebbe essere prima esaminato dagli autori, sempre che questi affrontino il caso. In passate occasioni infatti, non sempre sono stati valutati tutti i casi riportati all'attenzione dai telespettatori (ricordiamo Edoardo Donnamaria nella scorsa edizione o, più recentemente, Paolo Masella e Alex Schwazer nell'attuale). L'ultima squalifica relativa ad una bestemmia è stata quella subita dal cantante dei Pooh, Riccardo Fogli a neanche 24 ore dopo il suo ingresso nel grande loft di Cinecittà nel corso della settima edizione.

Maddaloni bestemmia forte e chiaro.

Ma tranquillo che tanto quest’anno le BESTEMMIE solo lecite.#GrandeFratellopic.twitter.com/gZrEf0EWSk — Giulia🌸 il GF fa schifo (@OpinioniRandom) February 9, 2024

