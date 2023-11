Grande Fratello, Beatrice Luzzi sul prolungamento del reality: “Io non posso rimanere”

Gossip TV

Beatrice Luzzi, La Regina Madre del Grande Fratello, lascerà il reality molto prima del previsto.

Beatrice Luzzi, protagonista (quasi) assoluta dell'attuale edizione del Grande Fratello, dinanzi all'ipotesi di un prolungamento del reality show, alzerebbe bandiera bianca.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Se il programma lo allungano altri tre mesi io non posso rimanere"

L'attrice romana l'ha considerata come un'ipotesi ma che ha, in realtà assoluto fondamento, come annunciato dall'amministratore delegato dell'azienda, Pier Silvio Berlusconi. Il Grande Fratello infatti terminerà a marzo passando poi il timone ad una nuova edizione dell'Isola dei Famosi. La "Regina Madre" del programma ha messo le mani avanti e non ha intenzione di prolungare il contratto.

"Se lo allungano tre mesi? Non è possibile. Mi hanno detto che non avrebbero replicato la lungaggine dell’altro anno. Finirà a fine gennaio. Al massimo, potrebbero posticipare di una o due settimane. Poi non ne vedo il motivo. Sì, se andiamo molto bene ci guadagnerebbe però io non posso rimanere."

Beatrice si è anche lamentata sull'operato di Cesara Buonamici che andrebbe sempre a salvare i suoi antagonisti, prima Massimiliano Varrese e dopo Garibaldi. "Salva sempre Giuseppe e Max. Sono due viziati, privilegiati e protetti", dichiarazioni che trovano il favore del sempre rumoroso popolo del web. Del resto gli immuni delle opinioniste\a rappresenta una novità assoluta della conduzione di Signorini che ha sempre riscontrato un certo scettiscismo da parte del pubblico.

si è svegliata carica col cappottino a cesara che dà sempre l'immunità al bidello e al guru “due viziati privilegiati”pic.twitter.com/V6MOAIRIAv — Paola. (@Iperborea_) November 22, 2023

