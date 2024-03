Grande Fratello, Beatrice Luzzi non si è presentata alla festa post-finale: c'è qualcosa sotto?

Gossip TV

La seconda classificata alla finale del GF, Beatrice Luzzi, non si è presentata alla festa organizzata per gli ex gieffini. Ma per quale motivo?

La Finale del Grande Fratello è andata in onda su Canale5 lunedì, 25 marzo, e ha visto Alfonso Signorini annunciare il trionfo di Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi, che si è classificata al secondo posto. Nonostante siano già passati alcuni giorni, continuano le polemiche sulla mancata vittoria dell'attrice, a favore dell'ex concorrente di TI, forte di un fandom agguerrito e che non vedeva l'ora di consegnare la vittoria alla sua beniamina.

GF, Beatrice Luzzi assente alla festa post-finale del reality: c'è qualcosa dietro?

Intanto, mentre Beatrice ha pubblicato un video in cui è in viaggio in treno e si sta recando a Milano, dove registrerà Verissimo insieme ad altri ex gieffini, arriva la notizia che l'attrice non si è presentata alla festa post-finale del reality. Sembra, infatti, che non compaia in nessuno dei video degli altri concorrenti presenti al party che chiude la diciassettesima edizione del programma.

Nonostate la news abbia scatenato un certo scalpore, in realtà, non dovrebbe sorprendere chi ha seguito attentamente Beatrice Luzzi in questi mesi all'interno della Casa di Cinecittà. L'attrice, infatti, è sempre andata controcorrente, isolandosi - non sempre per sua volontà - dagli altri inquilini e mostrandosi fino all'ultimo giorno come una donna libera e dotata di una propria idea su come vivere l'avventura del GF. E, dati i rapporti con gli altri ex coinquilini non sorprende neppure che abbia scelto di non trascorrere un altro momento in compagnia di alcuni di loro, come Anita Olivieri, che ha esultato come se avesse vinto lei il reality all'annuncio del secondo posto di Beatrice. Così come Marco Maddaloni e Ciro Petrone che non hanno nascosto la loro gioia alla vittoria di Perla Vatiero, esultando con un:

"La nave è stata colpita e affondata"

Quindi, viste queste premesse, non è così insolito che l'attrice abbia deciso di mostrarsi davvero libera fino alla fine, decidendo di non presenziare alla festa. Alla quale, bisogna specificarlo, non è stata l'unica assente. Tuttavia, c'è anche l'ipotesi che i vari ritardi dei mezzi di trasporto abbiano influito sulla sua partecipazione al party e che l'attrice abbia preso la palla al balzo per poter trascorrere più tempo con i suoi figli e la sua famiglia prima di immergersi nel giro di interviste che attenderà lei e gli altri gieffini nelle prossime settimane.

