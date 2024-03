Grande Fratello, Maddaloni e Ciro Petrone dopo la vittoria di Perla Vatiero: "Abbiamo vinto, la nave? Colpita e affondata!"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni di Marco Maddaloni e Ciro Petrone dopo la finale del Gf.

Perla Vatiero ha battuto al televoto finale Beatrice Luzzi e vinto l'ultima edizione del Grande Fratello. Tra gli ex concorrenti che tifavano per lei c’erano anche Ciro Petrone e Marco Maddaloni, che hanno esultato per la vittoria dell'ex protagonista di Temptation Island.

La gioia di Maddaloni e Ciro Petrone

Perla Vatiero è la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello. Reduce da Temptation Island, grazie a una solida base fan che la segue ormai da diverso tempo, la giovane concorrente ha superato all'ultimo televoto Beatrice Luzzi, che è stata l'anima del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La vittoria di Perla è stata commentata da tutti gli ex concorrenti del Gf sui social. Tra questi anche Ciro Petrone e Marco Maddaloni che, come riporta Biccy, non hanno mai nascosto la loro preferenza per la fidanzata di Mirko Brunetti. "Ma la nave, questa nave adesso dove sta?" ha esordito lo sportivo seguito dall'attore di Gomorra "La nave è arrivata al porto, colpita e affondata. Ragazzi grazie a tutti, veramente vi ringraziamo. A voi tutti vogliamo dire, grazie, grazie, grazie. Abbiamo vinto tutti stasera, non solo Perla, abbiamo vinto! No, bellissimo, che grande emozione".

Perla, che ha superato Beatrice con il 55% dei voti all'ultimo televoto a due, ha vinto il premio da 100mila euro la cui metà, come da regolamento, sarà devoluta a un'associazione di beneficenza.

