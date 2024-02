Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Loro sono in cerca di spazio e visibilità, vogliono rendersi protagonisti" (VIDEO)

Gossip TV

L'attrice Beatrice Luzzi fa un'analisi dettagliata su alcune dinamiche della Casa del Grande Fratello.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 12 febbraio 2024 in prima serata su Canale 5. Intanto, nella Casa di Cinecittà, Beatrice Luzzi è tornata a parlare del comportamento di alcuni giovani concorrenti facendo un'analisi dettagliata su alcune dinamiche del gioco.

Le dinamiche della Casa secondo Beatrice Luzzi

Tempo di bilanci nella Casa del Grande Fratello per Beatrice Luzzi. Dopo giorni di tempesta, nella Casa sembra regnare un pò di tranquillità. Una calma, secondo Beatrice, che però sarebbe solo apparente. Parlando con Stefano Miele e Simona Tagli, l'attrice ha infatti confessato:

Se possono attaccarti ti attaccano e si rendono protagonisti, qui molti sono in cerca di spazio e visibilità, è questo il punto. Non tutti, sono quattro o cinque di loro. Io nella mia assoluta libertà sono molto coerente con me stessa, anche con i miei difetti. Sono sempre uguale e credo che questo alla fine paghi. Qui c'è gente che fa posizionamenti e riposizionamenti continuamente, a seconda del vento, e quello si paga caro...

Gli altri seguono l'onda...la convenienza interna perché poi esternamente non conviene comportarsi così. Il pubblico vede tutto e fa dei conti diversi. Conviene essere se stessi. Qui c'è mancanza di identità, io sono sempre stata autonoma di giudizio, qui sono pochi quelli che hanno un giudizio, e chi ce l'ha, non è grado di esporlo.

