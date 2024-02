Grande Fratello, Greta Rossetti divisa tra Vittorio Menozzi e Sergio D'Ottavi: "Ho bisogno di entrambi" (VIDEO)

Gossip TV

Greta Rossetti si sbilancia sul rapporto instaurato al Gf con i due giovani concorrenti.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo lunedì 12 febbraio 2024 in prima serata su Canale 5. Intanto, nella Casa di Cinecitt, Greta Rossetti si è lasciata andare a delle confessioni riguardanti il suo rapporto con Vittorio Menozzi e Sergio D'Ottavi.

La confessione di Greta Rossetti

Tempo di confessioni importanti per Greta Rossetti al Grande Fratello. L'ex tentatrice di Temptation Island ha infatti rivelato a Letizia Petris di volere sia Vittorio Menozzi che Sergio D'Ottavi nella sua vita. Col primo si è creata una relazione amichevole basata sul gioco, sulla provocazione, mentre col secondo è nata un'amicizia intima, basata sullo scambio di idee e profondità d'animo:

Mi piacciono entrambi nella mia vita però non so definirli. Sergio è uomo, quindi mi da quella sicurezza da uomo, mi capisce e mi comprende. Mi sento capita, sostenuta e so che non mi metterebbe mai in difficoltà. Con Vittorio è un rapporto adolescenziale, siamo profondi e dolci...In questo momento, qui dentro ho bisogno di entrambi. Io sono abituata ad avere nella mia vita uomini come Sergio. Ho sempre desiderato avere un rapporto "leggero". Io sento che sto bene con entrambi...

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Greta, Letizia le ha consigliato di non dover per forza scegliere ma di darsi del tempo:

Di cosa hai bisogno adesso nella tua vita? Non devi scegliere niente...L'unica cosa che mi preoccupa di questa cosa è che Vittorio ne possa soffrire, lui è molto sensibile e poi non si è mai affezionato a nessuna qui dentro. Sergio la gestirebbe bene perché è un uomo, lui non lo so...Non ti sentire per forza in dovere di accontentare qualcuno, accontenta te stessa!

