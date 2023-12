Grande Fratello, Beatrice Luzzi lapidaria su Giuseppe Garibaldi: "Non mi importa nulla di lui" [VIDEO]

Gossip TV

Beatrice Luzzi sembra decisa a non volerne più sapere di Giuseppe Garibaldi nella casa del GF!

Nella casa del Grande Fratello, la relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ha provocato un'ondata di commenti, non tutti positivi, dovuti alla differenza d'età tra i due gieffini. Ma non solo: molti fan dell'attrice di Vivere erano convinti, infatti, che il bidello volesse solo godere della popolarità riflessa che Luzzi poteva fornirgli, essendo particolarmente amata dal pubblico del reality di Canale5.

GF, Beatrice Luzzi chiude definitivamente con Giuseppe Garibaldi: "Non mi importa più di lui"

La rottura tra i due ha scontentato molti fan e lo stesso Alfonso Signorini ha più volte provocato entrambi affinché rivelassero, nel corso delle puntate in diretta, cosa c'era davvero nel loro cuore. Nel corso di questi mesi, i continui alti e bassi della storia tra i due hanno fatto sognare i fan dei #beabaldi, dal nome della ship nata tra i due gieffini, che sperano in un ritorno di fiamma. Ma, sembra che Beatrice abbia deciso di mettere un punto fermo al suo rapporto con Garibaldi.

Tra le varie cause dell'incrinarsi dei rapporti tra loro c'è anche Anita Olivieri, che non ha mai perso occasione di sparlare di Luzzi, e che forte della sua amicizia con Garibaldi, si è sempre sentita in diritto di criticare l'attrice. Tuttavia, in un momento di confronto con Fiordaliso, Beatrice ha dichiarato di voler chiudere ogni legame con lui:

"Anch'io ho lasciato Giuseppe, lui non è stato indipendente... ma questo rapporto che hanno loro due [si riferisce a Giuseppe e Anita ndr], così stretta e possessiva, non mi interessa cosa sia...No, non è solo da parte di lui...Lei ha visto l'abbraccio che ci siamo dati e dopo mezz'ora stava lì a farsi i capelli con lui per dire 'questo è l'unico rapporto che conta, fatti da parte'."

Quando Fiordaliso ha provato a farla ragionare, Beatrice ha risposto stizzita:

"Ma, adesso, basta, non mi importa più nulla di lui. Per carità, sono contenta che siano amici, ma cerca di capire perché io mi metto sulla difensiva è lei che ce l'ha con me, non il contrario"

