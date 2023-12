Grande Fratello, Anita Olivieri afferma di non aver mai sparlato di Beatrice Luzzi: un video la sbugiarda!

Gossip TV

Nella Casa del GF, Anita Olivieri ha dichiarato di non aver mai sparlato di Beatrice Luzzi. Ma un video dice il contrario!

Nella casa del Grande Fratello, una delle tante inimicizie e antipatie che si sono formate è quella tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi: tra le due concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini non è mai corso buon sangue. Non solo per divergenze caratteriali, essendo entrambe due prime donne, ma anche per il legame che unisce entrambe a Giuseppe Garibaldi. Se con Anita, infatti, il bidello ha stretto un forte rapporto di amicizia, con Beatrice ha vissuto un'intensa, ma breve storia d'amore di cui ancora si sentono gli strascichi tra i due gieffini.

GF, Anita Olivieri dichiara di non aver mai parlato male di Beatrice Luzzi, ma un video la sbugiarda!

Anita Olivieri non ha mai nascosto di non sopportare Beatrice Luzzi e anche l'attrice, recentemente, ha avuto da ridire con Fiordaliso, del comportamento della plurilaureata:

"Parla sempre di me e tiene lontano Giuseppe, lo tiene sotto controllo."

Nonostante Fiordaliso abbia cercato di dissuaderla da questa idea, l'attrice non è sembrata per nulla convinta delle sue parole. Di contro, Anita Olivieri ha più volte dichiarato di non aver mai parlato male di Beatrice e di non avere nulla contro di lei. Tuttavia, alcune sue affermazioni sono state raccolte dai fan del reality che hanno creato un video che sbugiarda Olivieri. Il video in questione è lungo ben 50 minuti e racchiude tutte le volte in cui Anita ha parlato male di Beatrice, usando frasi poco lusinghiere verso di lei, come:

"Ma chi sei, chi si ricorda lei? Io non so chi sia, lei non è famosa. Non è nessuno!"

Oppure:

"Lei ha 50 anni e se continua così lei con me non arriva da nessuna parte. Io il mio spazio gliel’ho dato e lei ha dimostrato che io mi metto in mezzo o no a lei non cambia nulla, è una scusa. Lei deve creare dinamiche qui dentro perché è un’attrice e lo deve fare. Che sia per lavoro o per cose sue, lei deve dimostrare questo"

Il video è diventato virale in pochissimo tempo, merito anche del vasto seguito che Beatrice Luzzi ha sui social e che non smettono mai di sostenerla.

Ecco a voi tutti i video di Anita che sparla di Beatrice con tutti e che non sono mai andati in onda durante le puntate del GF perché è tutelata da Santucci e company… ditemi se questa non è raccomandata!



Buona visione a tutti #GrandeFratello pic.twitter.com/Snb1jljHtz — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) December 17, 2023

