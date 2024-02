Grande Fratello, Beatrice Luzzi in lacrime in giardino, ma per alcuni gieffini è tutta una tattica [VIDEO]

Gossip TV

Beatrice Luzzi si è isolata nel giardino della Casa del GF, ma per i gieffini la sua è tutta una tattica!

In questi giorni, al Grande Fratello si sono riaccese le tensioni tra Beatrice Luzzi e gli altri concorrenti della Casa di Cinecittà: a eccezione di Stefano Miele, Simona Tagli e Sergio D'Ottavi, infatti, tutti gli altri concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini sono oramai apertamente schierati contro l'attrice.

GF, Beatrice Luzzi si isola in giardino, ma per alcuni gieffini è tutta una tattica!

Dopo la lite con Marco Maddaloni, che ha spinto persino Signorini a intervenire, Beatrice Luzzi si è isolata, nel corso della scorsa serata, in giardino. Seduta sul divanetto nel giardino, la gieffina ha ripensato alle vicende degli ultimi giorni, dall'uscita di Vittorio Menozzi alla lite con Maddaloni in gita. Tuttavia, questa decisione di isolarsi dagli altri inquilini è stata accolta con sospetto da alcuni di loro.

Rosy Chin, infatti, ha affermato che Beatrice è una delle concorrenti più forti, ma cerca sempre di sembrare più debole per accogliere il parere positivo del pubblico:

"In questo momento, nessuno la sta isolando. Ma è lei che si isola da sola, come sempre, e ti respinge"

Anche Federico Massaro si è detto d'accordo con Rosy Chin, dichiarando che Beatrice ha molti difetti, ma si comporta come se non ne avesse. Alla gieffina si sono avvicinate Letizia Petris e Perla Vatiero, che hanno cercato di consolarla, sebbene fosse in parte anche per il loro comportamento che l'attrice stava così. Beatrice a loro, infatti, ha dichiarato:

"Sono scioccata e non ce la faccio più. Scusami, ma non ce la faccio nemmeno ad ascoltare, figuriamoci a parlare. Sono piena zeppa di orrori, sto cercando semplicemente di non morire. Ti imploro di stare qui da sola. Non ho alternativa che stare sola, smaltire e riprendermi, anche perché mi guardano i miei figli e voglio recuperare la forze. Non ho alternative e devo riprendermi. Apprezzo tanto che sei venuta, ma preferisco riflettere qui da sola, non mandarmi nessuno, sto più tranquilla così. I miei figli stanno male a vedermi sola? CI sono cose che li hanno fatto stare più male di sicuro. Dici che stanno male vedendomi così? Bene, pensateci anche durante le puntate…"

Federico: -“Bea non vuole fare il passo che le serve per migliorare sé stessa”

Rosy: -“È indifendibile”

Federico: -“Nessuno di noi è perfetto, nemmeno Beatrice...SOPRATTUTTO Beatrice”



