Grande Fratello, crollo psicologico di Beatrice Luzzi: "Sto cercando semplicemente di non morire"

Beatrice Luzzi, la grande protagonista dell'attuale edizione del Grande Fratello, sta vivendo ore drammatiche. Ieri sera, ha cercato di isolarsi in giardino cercando, con tutte le sue forze, di vivere da sola il suo crollo e riprendere le forze.

L'attrice romana è stata raggiunta da due delle sue principali antagoniste che hanno provato a parlarle. I tentavi di Letizia e poi di Perla, tuttavia, si sono rivelati inutili e Beatrice ha chiesto, anzi implorato di essere lasciata sola.

Anche Perla è andata a parlare con Beatrice, convinta da Mirko di cercare di instaurare un dialogo e deporre le armi. Queste le parole della Luzzi alla Vatiero:

DOVETE FALLIRE TUTTI, NON SI PUÒ RIDURRE UNA PERSONA IN QUESTO MODO, DOPO CHE LEI SI È SPESA DAVVERO IN TUTTI I MODI PER LORO #GrandeFratello #Luzzers #salottogf #beaux pic.twitter.com/fSAtsJGLRp