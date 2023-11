Grande Fratello, Beatrice Luzzi in lacrime: a consolarla c'è Massimiliano Varrese [VIDEO]

Gossip TV

Da ex nemici a grandi amici: nella casa del GF, Beatrice Luzzi, in un momento di sconforto ha lasciato che fosse Massimiliano Varrese a consolarla. Ecco cosa è successo!

C'è aria di tensione nella casa del Grande Fratello: Beatrice Luzzi è stata nuovamente attaccata da Giuseppe Garibaldi che accusa l'attrice di star manipolando Vittorio Menozzi contro il resto del gruppo.

GF, Beatrice in lacrime consolata da Massimiliano Varrese

Parlando con Massimiliano Varrese, l'attrice di Vivere si è sfogata a proposito delle nuove calunnie che Giuseppe Garibaldi ha diffuso sui suoi confronti. Nel suo discorso è emersa una forte delusione per l'atteggiamento del bidello nei suoi confronti, ma anche verso Vittorio Menozzi, con cui ha avuto un chiarimento. Provata, Beatrice ha concluso con:

"Quindi, tutto questo cosa mi fa capire? Che non posso fidarmi di nessuno"

L'attrice non riesce a trattenere le lacrime e si confida con quello che è stato uno dei suoi acerrimi nemici nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Varrese, a sua volta, si sente di darle un consiglio:

"Io rido, scherzo, ma ora l'affettività non la metto più in gioco"

Beatrice gli si avvicina e i due si abbracciano, con Varrese che le consiglia di abbassare le sue difese: "So come stai, sotto questa scorza da donna dura che non deve chiedere mai, ma poi sotto c'è altro. Io so come ti senti".

Scopri le ultime news su Grande Fratello