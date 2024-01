Grande Fratello, Beatrice Luzzi e la famiglia rompono il silenzio: il toccante messaggio

Gossip TV

Dopo l'abbandono del GF, attraverso un comunicato social, Beatrice Luzzi e la sua famiglia hanno rilasciato alcune dichiarazioni.

Beatrice Luzzi e la sua famiglia hanno rotto il silenzio dopo la notizia della dipartita di Paolo Luzzi, padre dell'ex concorrente del Grande Fratello, con un comunicato pubblicato sulla pagina ufficiale dell'attrice.

GF, Beatrice Luzzi e la sua famiglia rompono il silenzio dopo il lutto: il toccante messaggio

Mentre l'intero mondo dello spettacolo e lo stesso conduttore Alfonso Signorini manifestano la loro vicinanza in questo momento così difficile per Beatrice Luzzi, la pagina ufficiale dell'ex gieffina del programma di Canale5 ha divulgato un comunicato con cui sia l'attrice, sia la sua famiglia ringraziano i fan per la loro vicinanza e comunicano alcune disposizioni riguardanti i funerali dell'architetto Paolo Luzzi, spentosi ieri, 3 gennaio, all'età di 86 anni.

In seguito a un malore dell'uomo, già a inizio dicembre Beatrice Luzzi aveva lasciato la casa per raggiungere in Ospedale il padre e stare accanto alla propria famiglia, tuttavia, il miglioramento delle condizioni di salute dell'architetto aveva spinto l'attrice a rientrare nel gioco, fino alla fatidica notizia che, purtroppo, Paolo Luzzi era venuto a mancare. Sia la pagina ufficiale del GF, sia quella di Luzzi avevano comunicato l'uscita immediata dell'attrice dal reality e, ora, lo staff di Beatrice ha pubblicato, per volontà sua e della famiglia, un ulteriore aggiornamento, in merito alle disposizioni per i funerali:

"Beatrice e la sua famiglia consapevoli e grate delle numerose espressioni di partecipazione alla loro perdita, hanno espresso la volontà di fare dei funerali un momento privato, riservato ai parenti e agli amici più stretti. Invitiamo tutti i fan, quindi, a rispettare il loro modo di vivere questo dolore e a non partecipare alla cerimonia. Per chi vuole essere presente con un pensiero, Beatrice ha suggerito l'associazione Libera, di don Luigi Ciotti, di cui troverete il link qui sotto, per fare di un mazzo di fiori un messaggio contro le mafie e per la giustizia sociale. Vi ringraziamo per tutto l'amore che avere riversato su Beatrice e sui suoi cari, in questo momento di sconforto. Lo Staff"

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio rivolti all'attrice: tra questi, Adriana Volpe, che l'ha definitva la vincitrice morale del programma, ma anche la stessa Sara Ricci, con cui Beatrice aveva avuto qualche screzio nella casa, che ha manifestato apertamente la sua solidarietà e vicinanza alla collega.

