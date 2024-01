Grande Fratello, anche Sara Ricci esprime il suo cordoglio per Beatrice Luzzi per il suo lutto

Gossip TV

Anche l'ex rivale di Beatrice Luzzi, l'attrice Sara Ricci ha espresso il suo cordoglio per la perdita del padre della concorrente del GF.

Di fronte al lutto di Beatrice Luzzi, che ha perso ieri 3 gennaio il padre Paolo Luzzi, molti ex concorrenti del Grande Fratello hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza all'attrice. Tra questi anche l'ex rivale nel reality di Canale5, Sara Ricci.

GF, Sara Ricci e il messaggio per Beatrice Luzzi

Nonostante nel programma condotto da Alfonso Signorini le due ex attrici di Vivere se ne siano di tutte i colori, con Beatrice che non ha mancato di definire "arida" la collega di soap, come ha fatto notare Ricci quando è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, di fronte alla perdita del genitore di Luzzi, Sara Ricci ha voluto dimostrarle tutta la sua vicinanza, pubblicando un messaggio per lei.

Ricci si è detta dispiaciuta di non aver potuto chiarire le sue incomprensioni con la collega e ha manifestato vicinanza e affetto a Luzzi in occasione di questo momento molto difficile che sta vivendo. L'attrice ha pubblicato tre stories su Instagram dedicate alla collega, incoraggiandola anche a tornare al GF, perché il programma è casa sua. Inoltre, ha scritto:

"Ho il cuore in lacrime perché per via delle 'regole del gioco' non ci siamo riuscite a chiarire. Ma tu sai al di là delle recite quanto ti voglio bene"

Queste affermazioni si ricollegano in parte a ciò che raccontò Sara Ricci a Silvia Toffanin: l'attrice ammise che non era così snob come aveva voluto far passare e che nel reality si tendeva spesso a interpretare un personaggio e anche lei non era stata da meno. Tuttavia, di fronte al dolore della collega, Sara Ricci ha preferito lasciar cadere ogni maschera e mostrare la sua vicinanza a Beatrice.

