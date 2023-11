Grande Fratello, Beatrice Luzzi dura sulla situazione di Letizia: "Fregatene, cosa ti importa?"

Gossip TV

Dopo le parole della sua ex fidanzata, Letizia è parsa molto giù e nel consolarla Beatrice Luzzi ha espresso la sua opinione. Ecco cosa ha detto!

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, in onda ieri sera, su Canale5, si è discusso dells situazione tra Letizia Petris e la sua ex fidanzata, Nicole Conte, che ha inviato una lettera alla fotografa, in cui sottolineava quanto fosse stata delusa dalla fine burrascosa della loro relazione.

GF, Beatrice Luzzi parla con Letizia Petris della sua ex

Nella lettera Nicole ha dichiarato che la storia con Letizia era diventata tossica e anche sui social si era lasciata andare a diverse dichiarazioni molto forti, come quelle riguardanti il tradimento della fotografa nei suoi confronti e anche l'isolamento a cui era stata costretta. L'ex fidanzata di Letizia aveva anche parlato di violenza fisica, tanto che aveva dichiarato che la fotografa non era la persona che diceva di essere.

Quest'ultima ha sottolineato come la decisione di lasciare Nicole sia dipesa soprattutto dalla pressione esercitata su di lei dai suoi genitori, fattore a causa del quale ancora oggi si sente in colpa. Dopo la puntata, Letizia è apparsa molto turbata e in suo soccorso è intervenuta Beatrice Luzzi:

"Fregatene, che è uscito fuori? Che a 18 anni...qual è il punto? L'unica cosa che mi dispiace è che tu abbia dovuto rinunciare a una storia per la pressione sociale. Questo è il problema. Poi, sai come si dice nel mondo dello spettacolo: bene o male, l'importante è che se ne parli. Quindi, anzi, prendila così. Sei diventata un personaggio, dai. Anzi, sinceramente, secondo me hai un profilo più delineato. Sei un personaggio, goditela"

L'attrice ha avuto però da ridire sul comportamento dei genitori di Letizia, affermando che era per causa loro che Letizia si è trovata in quella situazione:

"Loro non dovevano permettersi quello che hanno fatto con te, di farti pressione su quel tema. Non erano tempi diversi, erano 5 anni fa e proprio loro non dovevano permettersi di metterti una pressione del genere"

