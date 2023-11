Grande Fratello, Mirko piange per Perla, Letizia pronta a denunciare l'ex fidanzata

Gossip TV

Dopo la diciannovesima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti di lascia andare in un pianto liberatorio, mentre Letizia Petris, commentando le parole durissime dell'ex fidanzata, ha ipotizzato che la madre potrebbe agire per vie legali.

Durante la diciannovesima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha avuto un confronto, molto commuovente con l'ex fidanzata Perla Vatiero.

Grande Fratello, Mirko in lacrime per Perla, Letizia ipotizza via legali contro l'ex fidanzata Nicole

I due ragazzi si sono emozionati quando a Signorini hanno replicato quanto affetto nutrivano ancora l'uno per l'altra. Mirko ha affermato che per Perla ci sarà sempre e che resta una delle persone più importanti della sua vita. Dopo il confronto, Mirko, è scoppiato a piangere, un pianto che è sembrato davvero liberatorio dopo diversi mesi di silenzio e reciproche recriminazioni con la Vatiero.

"Spero che Greta non ci rimanga male, ma io con Perla ci sono cresciuto siamo diventati grandi insieme, alla fine lo accetti sai che le relazioni non possono andare avanti. Non era il momento giusto, però sono cose che ti rimangono dentro, anche riuscire a riappacificarsi. Io ho sempre difeso Greta però ad un certo punto mi sono reso conto che non dovevo andare contro Perla a prescindere. Difendere l’amore che c’è stato non significa andare contro nessuno, spero che Greta capisca il discorso che ho fatto. Ho fatto un confessionale piangendo, non riuscivo proprio più. Era un confronto che così non avevamo mai avuto siamo stati st**nzi a farci del male negli ultimi mesi ma perché lei era ferita però mi emoziono perché ripenso a quello che siamo stati. L’amore è stato forte, ci siamo conosciuti che avevamo 13 anni, alla fine devi accettare quando una cosa non va. Sono contento che lei abbia capito e abbia fatto dei passi in avanti l’ho vista proprio bene dagli occhi. Pensavo entrasse, ma meglio così. Quando uscirò… non la prima perché la prima è Greta, però la prima cosa che farò andrò a trovare Perla."

Greta, dal canto suo, ha condiviso una Ig Stories in cui ha continuato a sostenere Mirko, aggiungendo si essere fiera di lui.

A tenere banco in puntata, ci sono state anche le parole, durissime, dell'ex fidanzata di Letizia Petris. La ragazza ha infatti affermato che durante la loro storia Letizia l'ha tradita più volte, l'ha picchiata e le ha rovinato del tutto la vita. Letizia, rimasta molto scossa dalle parole dell'ex, ha tuttavia ribadito di non voler alimentare guerre e che lei non intende rispondere con gli stessi toni. Dopo la puntata, la Petris ha ragionato sulle accuse in maniera più lucida e ha ipotizzato che sua madre potrebbe decidere di denunciare la sua ex ragazza Nicole. "Ragazze è grossa questa. Mia mamma fa partire una… cento per cento. Sono anni che andiamo avanti. Mia mamma non può avercela con me adesso, in questo momento non parlo di me. Sì mia mamma è nera in questo momento… denuncia. A livello proprio legale" ha dichiarato Letizia parlando con Anita, Fiordaliso e Angelica.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.