Grande Fratello: avvicinamento inaspettato tra Greta Rossetti e Vittorio Menozzi, la reazione dei concorrenti (VIDEO)

Greta Rossetti sorprende su Vittorio Menozzi al Gf: "Mi sei arrivato".

L'ingresso di Greta Rossetti al Grande Fratello ha stravolto un pò gli equilibri nella Casa. Tra i concorrenti che hanno cercato di rassicurare e far integrare l'ex tentatrice di Temptation Island, al centro delle dinamiche del gioco per la sua rottura con Mirko Brunetti, c’è Vittorio Menozzi.

Vittorio Menozzi vicino a Greta Rossetti?

Nella Casa del Grande Fratello sembra essere nato un rapporto speciale tra Greta Rossetti e Vittorio Menozzi. Dopo essersi resa protagonista di un duro faccia a faccia con Mirko Brunetti, l'ex tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island si è confrontata con il giovane modello rivelandogli che sia lei che molti telespettatori l’hanno capito: "Mi sei arrivato, sei arrivato tu a me per come ti sto vivendo, l’ho vissuto guardandoti. Vuol dire che a tutte le persone come me tu arrivi allo stesso modo".

L'avvicinamento tra Greta e Vittorio, però, ha fatto storcere in naso a diversi concorrenti del Gf. Come riporta Biccy, infatti, Marco Maddaloni e Alex Schwazer hanno consigliato al giovane modello di andarci molto piano con l'ex fiamma di Mirko Brunetti:

Anche Alex che è qui mi ha detto di parlarti e sai che lui non parla a sproposito. A noi dispiace se passi per uno che nemmeno il tempo che lei è arrivata e tu già boom ti butti. No, non sei quel tipo di ragazzo, tu sei un bravo ragazzo. poi magari con il tempo può nascere qualcosa tra voi, ma è una questione di modi e tempi. Noi però abbiamo odorato questa cosa strana e abbiamo preferito parlarti. Poi non è che non possiamo parlarci, ma io da solo non ci vado a parlare, non lo trovo proprio il caso di farlo.

