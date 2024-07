Grande Fratello: attore internazionale fuori dal cast della prossima edizione, ecco perché

Gossip TV

Saltata la partecipazione dell'attore internazionale Ron Moss al Grande Fratello per problemi di budget: arrivano nuove curiose indiscrezioni sul cast della prossima edizione del reality show di Canale 5.

Si avvicina l'inizio della nuova stagione televisiva e tra i reality più attesi c'è senza ombra di dubbio il Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Stando alle ultime indiscrezioni sul cast, un amato attore internazionale era ad un passo dalla firma.

Ron Moss fuori dal Gf

Alfonso Signorini è già al lavoro per la formazione del cast della prossima edizione del Grande Fratello, che tornerà su Canale 5 il prossimo settembre 2024. Ma chi saranno i nuovi protagonisti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà? Stando a quello che ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia, un attore internazionale era ad un passo dalla firma. Stiamo parlando di Ron Moss, il famoso Ridge della soap Beautiful:

Alfonso Signorini lavora alla nuova edizione del Grande Fratello che ancora una volta punterà sul mix nip e vip. Tra i concorrenti figurava fino a qualche giorno fa un attore internazionale, il mascellone Ron Moss, il famoso Ridge di Beautiful. L’operazione sembrava conclusa ma sarebbe saltata anche per ragioni di budget.

Leggi anche Sergio D'Ottavi contro Giselda Torresan: ecco perché

La partecipazione di Ron Moss, che è stato il volto della soap opera più famosa di sempre in Italia, sarebbe quindi saltata per un problema legato ai soldi. Come riporta Biccy, però, se da una parte gli influencer e i personaggi trash sono finiti nella famosa black list di Mediaset, dall'altra i veri vip pretendono cifre e contratti ben diversi per partecipare ai reality.

Beatrice Luzzi: dal Gf a Tale e Quale Show

Parlando dei protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare la giovane Perla Vatiero, pare proprio che Beatrice Luzzi abbia deciso di rimettersi in gioco a Tale e Quale Show. Stando alle indiscrezioni riportate da Tvblog, infatti, l'ex discussa e amata concorrente del reality show di Alfonso Signorini avrebbe partecipato ai casting del popolare talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti: "L’ex gieffina, che proprio in queste settimane si sta dedicando ad incontrare i fan in alcuni eventi, potrebbe presto tornare in televisione e cimentarsi con nuove sfide, per la gioia dei suoi numerosi sostenitori".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.