Grande Fratello, ascolti in discesa: il reality rischia la chiusura anticipata?

Non sembra migliorare la situazione del Grande Fratello, i cui ascolti sono sempre più in calo: il reality verrà chiuso in anticipo? Ecco cosa sappiamo!

La nuova edizione del Grande Fratello, a quasi un mese dal suo inizio, su Canale5, non sembra voler decollare: i dati d'ascolto sono sempre più in picchiata e sembra che per il reality condotto da Alfonso Signorini si possa profilare l'ipotesi della chiusura anticipata.

GF, Il reality verso la chiusura anticipata?

Lo scoop viene dal profilo dell'insider Agent Beast, il quale da Twitter afferma che sembrerebbe farsi sempre più concreta l'ipotesi di una chiusura anticipata del programma. Come riporta Fanpage, la puntata del GF è stata seguita da circa 2.292.000 spettatori pari al 17.9% di share, contro il 25.2% diella seconda puntata della terza stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore. Insomma, al momento sembra che il nuovo Grande Fratello non riesca del tutto a macinare consensi.

Agent Beast ha individuato alcune difficoltà nel portare avanti la trasmissione in diretta, affermando in più tweet che:

"Per la prima volta in dieci anni, nel palinstesto di punta in prima serata hanno avuto difficoltà a sviluppare la puntata, questo è un episodio preoccupante"

Per l'insider, la colpa è da attribuire alla decisione di Signorini di creare dinamiche di coppia all'interno della casa: "Hanno provato con il tugurio a smuovere le acque, c'è apatia. Suggeriscono di provare ad inserire vip veri, ma tutto avrebbe un effetto boomerang. Fase di stallo". Agent Beast è infatti convinto che la scelta di puntare solo sue personaggi non vip e su vipponi che non abbiano interesse a creare scandali, per non rovinarsi carriera e reputazione, ha portato lentamente gli ascolti a calare, perché ciò che riusciva al GF, le basi su cui si fondava erano:

"Attira odio sui social soprattutto, ingaggia le persone con una durata limitata e fai arrabbiare la gente sui social. Crea litigi, scoppia coppie, crea lo scandalo, empatizza il più possibile. Ad oggi nulla di tutto ciò succede"

Date queste premesse, l'insider è convinto che si possa davvero concretizzare l'ipotesi della chiusura anticipata, dovuta proprio alle difficoltà di sviluppare delle puntate che possano tenere incollati gli spettatori allo schermo:

"La chiusura anticipata sembra un'ipotesi sempre più concreta nonostante chiunque attualmente smentisca."

Chiusura anticipata , atmosfera pesante , difficoltà per sviluppare la puntata raccontano , non accadeva da decenni. La chiusura anticipata sembra un'ipotesi sempre più concreta nonostante chiunque attualmente smentisca. Giá domani è pronta l'inversione di marcia #grandefratello — Agent Beast (@Agent__Beast) October 2, 2023

