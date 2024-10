Grande Fratello: arriva Maica Benedicto, concorrente del GF spagnolo

Gossip TV

Maica Benedicto, modella e protagonista dell’edizione spagnola del reality del Gran Hermano, farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello nella puntata di questa sera.

Maica Benedicto, modella spagnola 25enne originaria di una concorrente della diciannovesima edizione de IlGran Hermano, il Grande Fratello spagnolo iniziato il 5 settembre scorso in onda su Telecinco, entrerà nella Casa del Grande Fratello nella puntata di questa sera.

Grande Fratello, entra Maica Benedicto concorrente de Il Grande Hermano

I due reality si scambieranno per qualche giorno dei concorrenti e per il Gf iberico è stata scelta Maica, modella e influencer, laureata in chimica industriale e rappresentante farmaceutica.

Nonostante lavori come rappresentante farmaceutica, Maica ha recentemente iniziato a distaccarsi da questa professione per dedicarsi sempre di più alle attività di modella e influencer, concentrandosi sul mondo dei social media. Nel 2022, ha ottenuto il titolo di Miss Turismo Spagna, diventando rappresentante del turismo spagnolo in Sri Lanka. Maica, che parla anche italiano dopo aver trascorso due mesi a Milano come modella, si è detta entusiasta di entrare a far parte del Grande Fratello italiano. In un messaggio di ringraziamento ha dichiarato:

"Sono grata a chi ha creduto in me e ha reso possibile il mio ingresso al Grande Fratello. Un grazie speciale va all'intero team che lavora dietro le quinte di questa grande produzione, ma soprattutto al pubblico, vero cuore pulsante del programma. È grazie a loro che questa trasmissione continua a vivere".

Non è la prima volta che avviene un gemellaggio con il reality del Grande Fratello spagnolo. Qualcuno ricorderà che avvenne anche in alcune passate edizioni nip del reality. Maica dovrebbe soggiornare nella Casa per una settimana. Per quanto riguarda i nostri concorrenti, si vocifera saranno, Javier Martinez e Yulia Bruschi a entrare come concorrenti nel reality iberico. Nella puntata di questa sera, scopriremo l'esito del televoto settimanale. Yulia, Lorenzo, Shaila e Amanda sono in lizza, ma questa volta non ci saranno eliminazioni. Il concorrente che riceverà il maggior numero di voti sarà immune per le prossime nomination, continuando così la sua avventura nella casa senza rischiare l'uscita immediata.

💥 REACCIÓN de MAICA a la NOTICIA de irse a #GrandeFratello



LISTA PARA CONQUISTAR EL MUNDO 👏🏽❤️ #GHDBT7 pic.twitter.com/mz0kNY6K0L — not misa 🫧 (@notmisax) October 20, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .