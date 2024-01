Grande Fratello, arriva il confronto brutale tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrara (VIDEO)

Gossip TV

L’idillio tra i due ex fidanzati sembra essersi già concluso. Nella casa del Grande Fratello si respira tensione tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrara.

Se inizialmente sembrava potesse esserci un ritorno di fiamma tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrara nella casa del Grande Fratello, adesso la situazione è decisamente e drammaticamente opposta. La gieffina non sopporta le pretese del suo ex compagno e i due hanno una discussione che sembra portarli definitivamente su binari diversi. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello, Massimiliano mette alle strette Monia: lei reagisce così

L’ingresso in casa di Monia La Ferrara ha rimesso in discussione il percorso di Massimiliano Varrese al Grande Fratello. Se l’attore inizialmente, infatti, sembrava preso dalla giovane Heidi Baci, la convivenza forzata con la sua ex compagna ha riacceso la fiamma e sembra che i due si siano anche scambiati un bacio in confessionale, portando il pubblico a pensare che sarebbero presto tornati a fare coppia fissa. Invece qualcosa è andato storto e Monia è già al limite con Massimiliano, complice l’atteggiamento geloso dell’attore che lei mal sopporta. I due gieffini si sono scontrati e La Ferrara sembra decisa a fare un passo indietro, come ha confermato anche pochi giorni dopo durante l’ultimo acceso confronto con Massimiliano.

“Non lo so, non so se neanche sia giusto dirlo. Io ho paura, non so neanche come spiegarlo, non so cosa mi è successo ieri dopo la discussione. Ti guardo in modo diverso. Io credo che tu sia giusta e mi sto spaventando per questo. Sono stato malissimo io ieri”, ha ammesso Varrese. L’attore ha ricordato lo scontro con Monia nel giorno del suo compleanno e ha ammesso di aver iniziato a provare per lei qualcosa di veramente forte, che non può controllare.

“Qua ci sono solamente due strade, o ci si va incontro oppure ognuno va per la sua strada. Non c’è un grigio, c’è un bianco e un nero. Tu sei dieci passi avanti rispetto a me. Levando tutte le paure che una persona può avere, io penso che se una persona è giusta te le leva le paure”, ha replicato Monia. La gieffina ammette di aver sentito le farfalle nello stomaco i primi giorni di permanenza al Gf quando si è riavvicinata a Massimiliano, ma ora sente fin troppa pesantezza e parole importanti che non può condividere. Monia ha abbandonato la conversazione piuttosto infastidita, ma chissà se i due avranno modo di chiarirsi nei prossimi giorni.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .