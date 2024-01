Grande Fratello, Monia La Ferrera già al limite con Massimiliano Varrese: "Non ce la faccio più"

Monia La Ferrara e Massimiliano Varrese si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello dopo diversi anni dalla conclusione della loro relazione e inizialmente sembravano entrambi molto contenti di poter rivivere la convivenza di tanti anni fa.

Massimiliano ha immediatamente ritrovato il sorriso trovando Monia nella Casa e la scorsa settimana lontano dalle telecamere sembra che tra loro si scattato anche un bacio nel confessionale.

Nelle ultime ore, tuttavia, l'hostess siciliana ha affermato di essere stanca degli atteggiamenti oppressivi di Massimiliano come successe anche con Heidi Baci prima che decidesse di ritirarsi dal Grande Fratello.

Tutto è iniziato con una battuta di Monia all'attore romano che ha chiesto alla sua ex fidanzata di essere più dolce con lui.

Monia parlando poi con Massimiliano e affrontandolo direttamente sulla questione, ha affermato di essere stanca e all'invito di Varrese di essere più dolce ha voluto ribadire che se lo farà, sarà per se stessa e non perché le viene richiesto.

Dopo le discussioni, l'ex modella si è confidata con Greta Rossetti:

“non ce la faccio più, sono arrivata al limite, non ce la faccio più”



no mi viene troppo da piangere... Sta distruggendo anche Monia... poi dopo quello che abbiamo sentito ieri in puntata riguardo la sua storia..

VI PREGO BUTTATE FUORI VARRESE

#GrandeFratello pic.twitter.com/2KITiZuw8U