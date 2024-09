Grande Fratello, annunciato l'ultimo concorrente mentre sarebbe a rischio un Vip che non ha ancora firmato il contratto

Gossip TV

Modello e attore, è stato annunciato l'ultimo concorrente ufficiale che farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Il reality show tornerà in onda a partire da lunedì 12 settembre prossimo.

La nuova edizione del Grande Fratello partirà lunedì 16 settembre 2024, e si preannuncia ricca di novità che renderanno il reality show ancora più avvincente.

Grande Fratello: annunciato l'ultimo concorrente ufficiale, Lorenzo Spolverato

Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, ormai volto iconico del programma, che guiderà le due puntate settimanali, mantenendo il tradizionale appuntamento del lunedì e aggiungendo un secondo incontro ogni giovedì. Al fianco di Signorini, rivedremo Cesara Buonamici, la celebre giornalista che tornerà nel ruolo di opinionista, aggiungendo il suo tocco personale alle discussioni in studio. Accanto a lei, Rebecca Staffelli sarà nuovamente responsabile della gestione della dimensione social del programma, assicurando un’interazione costante con i fan attraverso le piattaforme online.

Per quanto riguarda i concorrenti, molte indiscrezioni sono circolate nelle ultime settimane. Tra i nomi trapelati, figurano alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo,come Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi e Pamela Petrarolo. Tra gli altri possibili partecipanti ci sarebbero anche Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Eleonora Cecere, Javier Martinez e Lino Giuliano.

E non è finita qui. A far parte del cast anche Michael Castorino come Nip, giovane organizzatore di feste e animazioni per bambini e infine, l'ultimo nome diffuso oggi da Davide Maggio, il modello e attore Lorenzo Spolverato.

Secondo il portale sempre molto beninformato sulle ultime notizie relative alla Casa più spiata d'Italia, ci sarebbe un concorrente già annunciato la cui partecipazione è a rischio:

"C’è, tuttavia, un però: il concorrente ha già girato la clip di presentazione ma il suo contratto non è stato ancora firmato e pare che ci sia qualche incertezza sulla sua presenza nel reality di Alfonso Signorini."

Si vocifera possa essere Lino Giuliano, il giovane campano tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. L'ex fidanzato di Alessia Pascarella sarebbe stato accusato da più parti di aver architettato a tavolino tutta la storia e la rottura con la compagna e questo pare abbia irritato gli autori del reality show targato Mediaset.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .