Grande Fratello, Anita Olivieri torna sui social dopo una pausa: "C'è gente che morirebbe per le cose capitate a me"

Anita Olivieri, la 27enne romana tra le protagoniste dell'ultima dizione del Grande Fratello, ha comunicato di recente di non vivere un momento particolarmente sereno complice anche l'ondata di critiche e odio che ha ricevuto sui social dopo la sua avventura nel reality show.

La Olivieri ha messo poi fine alla sua relazione nata nella Casa con Alessio Falsone con il quale sembrava essere nato un sentimento sincero e importante che però è svanito molto velocemente. Con l'ex gieffino Anita ha affermato di riscontrare un'incompatibilità caratteriale anche se entrambi hanno deciso di lasciarsi serenamente conservando stima e affetto. Secondo le ultimissime indiscrezioni, l'ex gieffina pare si sia risentita con l'ex fidanzato Edoardo Sanson (avvistato di recente con in vacanza con un'ex gieffina). Oggi la Olivieri è tornata sui social sorridente e serena per chiudere un capitolo spiacevole della sua vita e ricominciare con fiducia e determinazione superando le difficoltà vissute nell'ultimo periodo.

"Ciao ragazzuoli come state? - ha esordito Anita su Instagram - Io ho questo sorriso a ottocentomila denti perché oggi ho fatto una cosa veramente bella e sono molto contenta. Comunque vada sono felice e sono soddisfatta, anche solo per l'opportunità avuta, incrociamo le dita. Non posso dire nulla però insomma sono felice perché anche se io vedo male le cose poi in realtà intorno a me è tutto bello. Tutto è positivo e quindi mi sono resa conto che non ho davvero un motivo valido per mandare tutto all'aria o comunque rovinarmi i momenti, le giornate e il periodo... Tutto, tutto quello che ho fatto, i sacrifici che ho fatto per arrivare dov'è sono arrivata, il lavoro duro.. tutto veramente. Mi rendo conto della fortuna che ho e di tutto ciò che ho costruito, che potrà sembrare poco ad alcuni ma per me è molto, ho fatto diciamo un sunto di tutto quello che ho fatto nella vita fino adesso".