Grande Fratello, Anita Olivieri sgancia bomba: "Il mio ex Edoardo e Nicole Murgia? Si sentono da mesi"

L'ex protagonista della recente edizione del Grande Fratello, dopo aver saputo che l'ex fidanzato Edoardo Sanson era in vacanza con l'ex gieffina Nicole Murgia, ha ammesso di sapere dei retroscena sul loro rapporto.

Dopo le recenti indiscrezioni giunte su Edoardo Sanson, l'ex fidanzato di Anita Olivieri, la giovane romana, tra le protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, ha voluto mettere alcune cose in chiaro, svelando ulteriori retroscena.

Grande Fratello, Anita Olivieri: "Edoardo e Nicole insieme da marzo"

Sanson è stato avvistato in vacanza in Marocco insieme all'ex gieffina Nicole Murgia, la quale, raggiunta da Turchese Baracchi, ha confermato la relazione con Sanson affermando di voler proteggere la sua storia e tutelarla dalle insinuazioni immediatamente giunte sul suo conto. Investigatore Social alias Alessandro Rosica, ha infatti informato che Nicole aveva venduto le foto insieme Sanson ad una rivista, cercando di creare un profitto dunque per una relazione architettata a tavolino. In tutto ciò, Anita, ha preso le distanze dal suo ex compagno in più di un'occasione, affermando che non ha mai avuto più rapporti con lui e tantomeno desidera averne di nuovi.

Ma non è tutto. La Olivieri ha anche affermato di essere perfettamente a conoscenza che la storia tra Edoardo e Nicole è nata da diversi mesi, quando lei era ancora nella Casa del Grande Fratello. Quando le è stato chiesto quanto ci sia di vero nelle voci sulla nuova coppia, Anita ha fornito una risposta definitiva in esclusiva, ovvero che i due stanno insieme da marzo scorso.

Quando le viene chiesto quanto ci sia di vero nelle voci su Edoardo e Nicole, Anita fornisce una risposta definitiva in esclusiva: ha le prove che i due stanno insieme fin da marzo. Sanson, ricordiamo, era entrato nella Casa per fare una sorpresa alla Olivieri nel giorno di San Valentino.

"Ci tengo a dire che io ho le prove di tutto , lo so da una vita. Hanno iniziato a marzo, non pensate di farmi fessa perché ho le prove, ho le fotografie che mi hanno mandato le persone vicino a loro. Non sono dei santi, i santi stanno in cielo, lo sanno tutti quello che hanno fatto mentre io ero dentro la casa e probabilmente queste prove arriveranno ad altri. Perché girano."

