Grande Fratello, Nicole Murgia svela la verità sul flirt con Edoardo Sanson, ex di Anita Olivieri!

Dopo i rumors sul flirt con Edoardo Sanson, l'ex concorrente del GF Nicole Murgia ha svelato come stanno davvero le cose! Ecco cosa ha raccontato!

Ospite di Turchesando, il programma radio di Turchese Baracchi, Nicole Murgia ha svelato la verità sul flirt con Edoardo Sanson, ex fidanzato di un'altra concorrente del Grande Fratello, Anita Olivieri. Su loro due, infatti, erano iniziate a circolare diverse voci, dopo che la gieffina e Sanson erano stati beccati insieme in vacanza a Marrakech.

GF, Nicole Murgia chiarisce come stanno le cose con Edoardo Sanson!

La notizia del flirt tra Nicole Murgia ed Edoardo Sanson è stata rivelata in anteprima dal giornalista Alessandro Rosica, noto sui social come Investigatore Social. Secondo lo scoop del giornalista l'ex gieffina dell'ultima edizione del GFVip e l'ex fidanzato di Anita Olivieri sono stati visti insieme in vacanza a Marrakech.

Tuttavia, secondo Rosica, era stata la stessa Murgia a far trapelare il gossip, senza che Sanson sapesse nulla. Sul web è così scoppiata una polemica, visto che molti fan ritengono che il loro presunto flirt non sia altro che una montatura costruita ad arte.

Nicole Murgia, offesa per queste insinuazioni, ha deciso di intervenire, rivelando alla conduttrice di Turchesando come stanno le cose. Così, attraverso il suo programma radiofonico Turchese Baracchi ha riportato ciò che le ha confidato Nicole Murgia, spiegando che l'ex gieffina si è sentita molto offesa per le insinuazioni sul suo conto, ragion per cui ha voluto chiarire qual è la situazione tra lei e Sanson. Dalle parole della conduttrice sembra che il flirt tra Nicole Murgia ed Edoardo Sanson sia reale, visto che l'ex gieffina ha deciso di non rivelare nulla e proteggere questo nuovo sentimento:

"Nicole Murgia, io la conosco e so che è una persona perbene. L’ho sentita molto giù, se voleva fare gossip adesso sarebbe qui in diretta con noi per parlare dell’accaduto. Non l’ha voluto fare perché sta veramente molto male per le parole che ha dovuto sentire. Lei vuole proteggere con tutta sé stessa una cosa bella che adesso ha, a prescindere dal gossip che uno vuole o non vuole stanare."

GF, nessun ritorno di fiamma tra Edoardo Sanson e Anita Olivieri! Confermata la storia con Nicole Murgia?

Stando a ciò che ha riportato Turchese Baracchi, dunque, sembra che tra Nicole Murgia ed Edoardo Sanson sia in corso una frequentazione che, sebbene agli inizi, potrebbe essere molto importante per entrambi, almeno stando a ciò che ha rivelato la conduttrice di Turchesando. Le indiscrezioni sulla coppia erano state rivelate anche da Deianira Marzano, esperta di gossip, che aveva rivelato della loro vacanza insieme.

La notizia smentisce così i rumors su un possibile ritorno di fiamma tra Sanson e Anita Olivieri. La gieffina era entrata nella Casa del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini affermando di essere profondamente innamorata dello storico fidanzato, arrivando a dichiarare che sarebbe diventato il padre dei suoi figli.

Tuttavia, con l'ingresso in Casa di Alessio Falsone, la situazione si era ribaltata e nel giro di poche settimane, Anita Olivieri aveva scaricato Edoardo Sanson e deciso di frequentare Falsone. Al di fuori del programma, tuttavia, la coppia non è durata e qualche giorno fa ha annunciato la rottura. Ospite a Verissimo, Anita aveva visto un videomessaggio di Edoardo che le augurava di essere felice, ma di non voler avere più nulla a che fare con lei.

