Grande Fratello, Anita Olivieri riceve un biglietto dal fidanzato: gli autori sono furiosi con lei!

Al GF, gli autori hanno dovuto richiamare Anita Olivieri a causa di un misterioso biglietto ricevuto dal fidanzato. Ecco cosa è successo!

Al Grande Fratello non mancano i tentativi di infrazione delle regole imposte dagli autori del reality di Canale5: i gieffini, infatti, non hanno il permesso di avere contatti con l'esterno, a meno che non siano autorizzati dalla regia e non possono ricevere informazioni di qualsiasi natura della vita al di fuori della Casa di Cinecittà.

GF, Anita richiamata dagli autori: "colpa" del bigliettino che le ha passato il fidanzato

Lo sa bene Giampiero Mughini che, appena entrato nella Casa del GF, aveva aggiornato Garibaldi sui risultati delle partite di campionato. O anche Stefano Miele che aveva finto di conoscere i risultati dei sondaggi di preferenza, gettando nel panico Anita Olivieri. Proprio quest'ultima è stata richiamata dagli autori del programma condotto da Alfonso Signorini, a causa del misterioso biglietto che il fidanzato le avrebbe passato di nascosto.

Durante la puntata di San Valentino del GF, infatti, ad Anita è stata data la possibilità di riabbracciare il fidanzato Edoardo. Questi, prima di salutarla, le aveva passato di nascosto un bigliettino, che poi la gieffina aveva letto insieme a Rosy Chin. Gli spettatori avevano pensato che si trattasse di un biglietto contenente informazioni importanti per permettere ad Anita di proseguire la sua scalata alla finale del reality, visto che la gieffina non è nuova a questi sotterfugi. A dicembre, infatti, un altro biglietto le era stato consegnato dalla madre e il GF l'aveva punita con una nomination istantanea!

Nel corso della puntata di lunedì 19 febbraio, a citare il famoso biglietto è stato Giuseppe Garibaldi, rientrato in casa dopo un secondo malore. Il bidello, infatti, ha detto ad Anita:

"Sai il fazzolettino che ti ha dato Edoardo? Quando l'ho visto pensavo fosse altro!"

Anita ha svelato cosa è successo dopo che Edoardo le ha dato il bigliettino, ammettendo che gli autori del reality erano furiosi con lei:

"Io mi sono ritrovata in mano questo fazzoletto, ma non ho nemmeno realizzato. Pensavi ci fosse scritto qualcosa? Sì e secondo te cosa è successo? Sono andata in confessionale e cosa mi hanno detto? “Dacci subito quel fazzolettino”. Io ho detto immediatamente che era vuoto e non c’era scritto nulla. Guarda, non c’è nulla a parte la E di Edoardo. Sì è ricamata, sì vabbè lui è così, non c’è nulla da fare, è un principe”

