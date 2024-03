Grande Fratello, Anita Olivieri ospite a Verissimo: "Vorrei parlare con Edoardo", ma lui rifiuta di incontrarla [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, 24 marzo, in studio a Verissimo è stata ospite una delle ultime concorrenti eliminate dal Grande Fratello: Anita Olivieri. L'ex gieffina ha raccontato dell'inaspettato colpo di fulmine con Alessio Falsone e dei sentimenti per l'ex fidanzato storico, Edoardo Sanson, intervenuto in trasmissione con un video per lei.

Verissimo, Anita Olivieri ospite in studio dopo il GF: l'amore per Edoardo Sanson e Alessio Falsone [VIDEO]

Quando è entrata nella casa di Cinecittà, Anita Olivieri ha più volte nominato Edoardo Sanson, raccontando del loro lungo rapporto, una storia durata dieci anni, tra alti e bassi. Il ragazzo è arrivato in studio nella puntata di San Valentino e i due si sono dichiarati, con Olivieri che lo ha definito il "padre dei miei figli". Dichiarazioni che sono poi state completamente smentite quando, poco dopo è entrato in Casa Alessio Falsone. In maniera inaspettata, tra i due è esploso un sentimento e Anita ha dichiarato che lei e Edoardo non erano mai stati fidanzati e che ciò che provava per Alessio era qualcosa di travolgente.

Una volta fuori dal reality, Anita ha però dichiarato che vorrebbe rivedere l'ex per un chiarimento. A sorpresa, Silvia Toffanin le ha mostrato un video di Edoardo Sanson in cui, per la prima volta, svelava ciò che provava:

"Quando è entrata nella casa, ovviamente, ero preoccupato di non vederla per tanto tempo, ma lei cercava di essere presente per me, perciò ho capito che c'era un qualcosa che ci legava. San Valentino è stato un momento importante per me, ho sentito parole importanti, anche essere chiamato "padre dei miei figli" sono frasi che condividevo. Io e Anita siamo stati insieme per 10 anni e pensavo che fossimo arrivati a una fase matura, perciò, mi fidavo. Quello che è successo non mi sarei aspettato, la perdono perché so che i colpi di fulmine esistono, lei è stata il mio. Mi auguro che la sua decisione sia stata ponderata, fa ridere che lei era la mia casa e tutto è finito in una casa dove io non ero presente. Non eravamo fidanzati, ma è un tradimento.

Edoardo ha inoltre dichiarato che per lui la relazione è arrivata a un punto di fine, perché Anita non ha aspettato di uscire e cercarlo, per chiuedere:

"Per me sarebbe inutile vedersi ora, è come incontrare un'estranea, le auguro tutto il bene del mondo, ma non ha senso che ci vediamo ora"