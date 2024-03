Grande Fratello, Alessio Falsone e Anita Olivieri sono una coppia fake? La confessione del gieffino fa sorgere dubbi! [VIDEO]

Gossip TV

Nella Casa del GF è nata una nuova coppia, quella formata da Alessio Falsone e Anita Olivieri: ma alcune parole del gieffino hanno fatto sorgere il dubbio che si tratti tutto di una montatura!

All'interno della Casa del Grande Fratello è nata una nuova coppia: quella formata da Alessio Falsone e Anita Olivieri. I due, infatti, non hanno mai nascosto un certo interesse l'uno per l'altra e nel corso dell'ultima puntata del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini la produzione ha deciso di concedere loro del tempo da soli, in una romantica suite.

GF, Anita e Alessio sono una coppia fake? Una confessione del gieffino crea sospetti! [VIDEO]

Anita, che si è sempre professata fidanzata con Edoardo, invitato anche in trasmissione durante la puntata di San Valentino, ha poi saputo che il ragazzo - scoperto l'interesse per Falsone - aveva deciso di non essere più coinvolto nelle dinamiche del programma. Anita perciò ha avuto il via libera con Alessio, dopo aver più volte ribadito di non essere fidanzata, attirandosi le critiche di Beatrice Luzzi, che l'ha definita leggera e incostante.

Tuttavia, sul web non sono mancati i dubbi sull'improvvisa passione scoppiata tra i due gieffini. Dubbi che sono stati alimentati anche da una confessione di Alessio Falsone dopo la notte trascorsa in suite. Il gieffino, infatti, parlando con Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, ha dichiarato di essersi sentito "sotto pressione" a baciare Anita:

"Sta di fatto che, ieri, a me hanno messo pressione pesante. Dopo la settimana in suite...L'impresisone è che se uscivo dalla suite avendola abbracciata mi sarei sentito il capo dei co******, lascia fare che è stato tutto naturale"

Nonostante questa pressione, ha però sottolineato Sergio, tra di loro c'è sempre stato un certo feeling e che era qualcosa voluto da entrambi, ma Alessio ha gelato ancora di più, ribadendo:

"Sì, ma è stata una bella spinta giù dal dirupo!"

Quindi alessio ha limonato con Anita altrimenti sarebbe passato per cogli@@e e per volere degli autori ha dovuto 😳😨#grandefratello pic.twitter.com/3dcrpyJX1q — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) March 9, 2024

