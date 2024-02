Grande Fratello, Anita Olivieri mette nei guai Massimiliano Varrese: cosa ha confessato a Giuseppe Garibaldi

Gossip TV

Durante un’accesa discussione nella casa del Grande Fratello, Anita Olivieri fa una confessione spiazzante a Giuseppe Garibaldi sul conto dell’amico Massimiliano Varrese.

Crisi per Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Nella casa del Grande Fratello si respira aria di tensione tra i due amici, da quando la gieffina si è avvicinata molto ad Alessio Falsone. Secondo Massimiliano Varrese il calabrese avrebbe una bella cotta per Anita, e lei non riesce a trattenersi e rivela questa ipotesi a Giuseppe, svelando la confessione dell’attore che avrebbe dovuto rimanere segreta. Ecco cosa è successo e la reazione di Garibaldi.

Grande Fratello, Anita svela tutto: Massimiliano nei guai!

La Finale del Grande Fratello si avvicina e gli inquilini di Cinecittà sono sempre meno inclini a trascorrere giornate senza fiumi di lacrime e dramma. Anita Olivieri si è avvicinata molto ad Alessio Falsone, con il quale ha intrecciato un bel rapporto d’amicizia, mandando su tutte le furie Giuseppe Garibaldi che sembra essere molto geloso dell’amica. Gelosia che ad Anita non fa affatto piacere, dato che il calabrese a stento le rivolge la parola ogni volta che la vedere ridere con Alessio. Così Olivieri si è sfogata con Massimiliano Varrese, protagonista di una mega discussione in casa proprio poche ore, ammettendo di essere stanca dell’atteggiamento di Giuseppe. E a questo punto l’attore le ha rivelato il suo pensiero, ipotizzando che per il gieffino vi sia in ballo molto più che una semplice amicizia.

“Secondo me lui non si rende del tutto conto di quello che sente. probabilmente ha un sentimento più forte per te - riporta Biccy - Non si rende conto nemmeno lui di questa profondità dei suoi sentimenti”.

Insomma, secondo Massimiliano, Garibaldi sarebbe cotto di Anita ma non riuscirebbe neppure ad ammetterlo a sé stesso. La gieffina ha fatto tesoro delle parole dell’attore, ma non ha voluto proteggerlo e, al contrario, lo ha tirato in ballo durante l’ultima discussione con Giuseppe. “Max che tu dici tanto che è tuo amico e che ha ragione su tutto, sai cosa mi è venuto a dire? Ieri è venuto a dirmi ‘secondo me Giuseppe è innamorato di te?’. Ecco vai dall’amichetto tuo Max […] Ricorda quando tu stavi con Beatrice e mi massacravano io mi dovevo difendere da sola, tu difendevi sempre lei. Gli altri mi hanno chiesto perché ti sei avvicinato a Bea e gli ho detto che lo facevi per far innervosire me, per ripicca”.

Le parole di Anita hanno a dir poco spiazzato Giuseppe, che ha glissato sulla questione della stratosferica cotta per lei, concentrandosi invece sulla questione Beatrice, affermando di non aver mai preso le parti dell’attrice. Insomma, amore o amicizia, è certo che tra Anita e Garibaldi qualcosa si è rotto.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .