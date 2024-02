Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi geloso per la vicinanza di Anita Olivieri e Alessio Falsone?

Gossip TV

Nella casa del GF, tra Anita Olivieri e Alessio Falsone è nata una certa vicinanza e Giusepepe Garibaldi non ne sembra felicissimo!

La presenza di Alessio Falsone nella casa del Grande Fratello si sta rivelando fonte di tensioni e grandi cambiamenti per i vari concorrenti del reality di Canale5. Non solo, infatti, il concorrente nip ha innescato una lite con Federico Massaro, ma sembra anche che si sia insinuato nel legame tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi.

GF, Giuseppe Garibaldi geloso del legame tra Anita Olivieri e Alessio Falsone?

Nonostante i due gieffini abbiano sempre chiarito, anche al conduttore Alfonso Signorini, di essere solo buoni amici, l'intensità con cui Giuseppe Garibaldi si rapporta ad Anita ha infastidito anche la diretta interessata. Durante l'assenza del bidello, inoltre, tra Anita e Alessio Falsone è nata un'amicizia speciale a cui potrebbe aver fatto seguito un bacio, come svelato da un'indiscrezione riportata da Deianira Marzano, nella quale veniva svelato che tra Falsone e una gieffina, di cui non è rivelato il nome, sia scattato qualcosa in più.

Intanto, il legame tra Anita e Alessio sta infastidendo molto Giuseppe Garibaldi, come ha notato anche la stessa Olivieri che ne ha parlato con Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Il primo ha preso le difese dell'amico, ma ha anche fatto notare che probabilmente lo stesso Garibaldi non si rende conto dei sentimenti che prova per Anita:

"Giuseppe sta incartato. Lui non si rende conto che probabilmente c’è un sentimento più forte. Mi dispiace vederlo così perché non ha ancora contestualizzato, non si rende conto di questa profondità che evidentemente… le cose sono due: o c’è questa profondità di sentimento e lui non si rende conto; oppure sei talmente tanto il suo punto di riferimento che sentire che si deve staccare da te a lui pesa tanto. Lui ora si sente un po’ “da solo” in questo senso."

Anche Rosy Chin ha ammesso di vederlo molto preso da Anita, la quale ha invece ribattuto di essere stanca del comportamento di Giuseppe:

"Può essere così, ma lui deve capire che a me fa piacere passare il tempo con Sergio o Alessio. Quindi, anche io devo stare con altri, lui si sente solo, ma è una limitazione sua mentale. Quando va da Greta o da Perla a me non interessa, invece lui sta sempre dove sto io. Non è successo niente, ma mi risponde a monosillabi"

Anita dice che Alessio tra tutti è la persona più affine a lei… effettivamente direi proprio di si 🥶#GrandeFratello pic.twitter.com/31kUJJaSsJ — 💗 (@ssstarsssss) February 25, 2024

