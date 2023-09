Grande Fratello, Anita Olivieri difesa dall’amica: ''Aveva cambiato le Clip ma la Regia…''

Gossip TV

Anita Olivieri ha mentito sul fidanzato? L’amica della concorrente del Grande Fratello al difende ma qualcosa non torna.

Anita Olivieri ha colpito immediatamente il pubblico del Grande Fratello con la sua bellezza degna di nota e la simpatica presentazione trasmessa in prima serata su Canale 5, poco prima del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Ma sembra che proprio la clip andata in onda potrebbe costituire “materiale di reato” per Anita, per la quale scende in campo un’amica speciale sui social.

Anita Olivieri ha mentito? Il mistero sulla gieffina si infittisce

La nuova edizione del Grande Fratello ha debuttato lunedì scorso su Canale 5, con un cast che è tornato alle origini, con tantissimi concorrenti Nip pronti a farsi conoscere dal grande pubblico, e qualche Vippone che ha promesso di essere ligio ai nuovi comandamenti di Mediaset in fatto di trash. Alfonso Signorini si è impegnato a tenere un certo tono nel corso della diretta, invitando i concorrenti a fare lo stesso, supportato dalla grazia letale di Cesara Buonamici, ovvero l’opinionista di questo nuovo anno. Non sono mancate, tuttavia, le polemiche su alcuni protagonisti che hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia come nel caso di Anita Olivieri.

La romana ha colpito tutti per la sua bellezza ma anche per il carattere sola e la clip di presentazione, nella quale ha raccontato di essere single, di vivere con il suo adorato gatto e di aver raggiunto importanti risultati accademici che le hanno riempito il cuore. Peccato che, tuttavia, sia arrivata ben presto una segnalazione sul suo conto che ha fatto imbestialire i fan del GF. Sembra, infatti, come riporta Ilvicolodellenews, che sul profilo di Anita vi sia traccia della love story con un certo Edoardo, il quale sarebbe stato presente anche durante la sua laurea il 4 settembre scorso. Edoardo avrebbe commentato le foto dell’evento in modo da far intendere di avere un forte rapporto con Anita, che dunque a questo punto non sarebbe single. Ma perché mentire su questo aspetto?

In aiuto della gieffina è arrivata un’amica, che ha commentato immediatamente sui social l’accaduto, lanciando una forte accusa neppure troppo velata alla produzione. “Ma lei lo sa che le clip non sono state girate ieri e che quindi lei quando ha fatto la clip non era fidanzata? Le dico di più lei aveva cambiato le clip ma a quanto pare alla regia non piacevano”, ha scritto l’amica di Anita, facendo intendere che la redazione fosse d’accordo nell’omettere la sua love story con Edoardo. Fatto sta che al momento lei non ha rettificato né smentito la voce sul suo conto, neppure parlando della sua vita privata con alcuni gieffini. Sicuramente sarà fatta luce sulla vita privata di Anita, dato che sembra che alcuni concorrenti siano già interessati ad approfondire con la bella romana.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .