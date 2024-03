Grande Fratello, Anita e Alessio coppia fake? Beatrice Luzzi li stronca: "Tutta strategia, Anita ha poco cuore" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di questa sera del Grande Fratello, in onda su Canale5, la coppia di Anita Olivieri e Alessio Falsone ha generato non poche perplessità.

Il primo segmento della nuova puntata del Grande Fratello è stato dedicato alla neo coppia di Anita Olivieri e Alessio Falsone e ai dubbi sulla veridicità della loro storia, messa in dubbio da Beatrice Luzzi.

GF, Anita e Alessio sono una coppia fake? Beatrice Luzzi li stronca: "Senza cuore" [VIDEO]

Alfonso Signorini, questa sera su Canale5, ha affrontato la nascita della passione tra Anita Olivieri e Alessio Falsone: i due concorrenti del reality, infatti, dopo diversi tira e molla si sono lasciati andare alle effusioni in suite. Tuttavia, nella Casa, ci sono diversi gieffini che non credono che il loro rapporto sia genuino. Tra loro, Beatrice Luzzi, che ha commentato in diretta:

"Non dico che sono solo strategia, ma anzi che sono molto simili, hanno tanto in comune. Ma credo che se fossimo stati all'inizio del programma, Anita non avrebbe corso così tanto, invece, si è lasciata andare perché siamo in vista della finale. Per quanto riguarda Edoardo, dispiace che una persona che sia così lontana dalle telecamere e da questo mondo, si trovi coinvolto in tutto questo"

Anita si è difesa, dicendo che non c'era nulla di strategico, ma che questo colpo di fulmine era esploso e lei non era stata in grado di controllarlo. Anche Cesara Buonamici non può non chiedere alla gieffina perché, visto che la situazione con Edoardo non era così chiara, ha voluto condividere tanto con tutti loro:

"Io capisco la tua domanda, ma ho iniziato a parlare di Edoardo dopo diverso tempo, non subito. L'ho tutelato tanto, siamo stati insieme 10 anni, ma avevamo cose in sospeso e quindi non potevo poi non parlarne mai"

Incoraggiata da Signorini, Beatrice ha poi espresso la sua opinione: "Si può cedere alla passione, ma non puoi dire che vorresti che fosse il padre dei tuoi figli e poi lo fai venire in trasmissione, contro la sua natura, e poi vedere che decidi di chiudere tutto in poco tempo."

