Grande Fratello, Angelica Baraldi su Massimiliano Varrese: "Lo vedo come mio padre". E naufraga la prima ship

La prima ship del GF, formata da Angelica Baraldi e Massimiliano Varrese, è già naufragata dopo un commento della gieffina. Ecco cosa è successo!

Grande Fratello significa anche ship, termine con cui gli appassionati di serie tv indicano una coppia: nella storia del reality di Canale5 sono tante le coppie che si sono formate. Basti pensare all'ultima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini, che ha visto nascere l'amore tra Antonella Fioedelisi ed Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, Clizia Incorvaia e Edoardo Tavassi. Ma anche nella nuova edizione del reality i fan si erano già preparati a vivere la ship che si stava formando tra Angelica Baraldi e Massimiliano Varrese.

GF, Angelica Baraldi su Massimiliano Varrese: "Lo vedo come un padre". E tanti saluti alla ship

Nella casa si è fatta subito notare l'affinità tra Massimiliano Varrese e Angelica Baraldi: l'attore e star delle fiction e la giovane modenese si sono avvicinati molto, tanto che i fan hanno iniziato subito a shipparli insieme. Su di lei, Varrese ha detto:

"Con Angelica c'è un bel rapporto, d'amicizia, ci siamo trovati, subito siamo andati d'accordo."

La situazione sembrava volgere verso il triangolo amoroso con l'entrata in Casa della bionda Heidi Baci, che si è fatta immediatamente notare, tanto che Angelica ha dichiarato immediatamente che sarebbe stata la sua prossima nomination, facendo sorridere Varrese. Durante la puntata, Alfonso Signorini ha chiesto alla Baraldi se fosse entrata in competizione con Heidi per le attenzioni di Massimiliano, ma la modenese ha gelato l'atmosfera e fatto naufragare la ship con un commento che è diventato virale:

"Ma no, nessuna competizione, anche perché io Massi lo vedo come mio padre. Si arrabbia sempre che lo chiamo vecchio"

Possiamo dire addio alla prima ship, quindi, ma il GF è appena iniziato, chissà che non ne vedremo nascere altre...

