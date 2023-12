Grande Fratello, Angelica Baraldi e l'inaspettata sorpresa per il compleanno di Perla Vatiero!

Gossip TV

Pur non essendo più una concorrente del GF, Angelica Baraldi ha preparato una sorpresa per il compleanno della gieffina Perla Vatiero!

Il compleanno di Perla Vatiero al Grande Fratello è stata un'occasione per la gieffina di ricevere auguri non solo dai suoi compagni nella Casa di Cinecittà, ma anche da ex concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Angelica Baraldi fa una sorpresa a Perla Vatiero per il suo compleanno

Dopo l'eliminazione di Mirko Brunetti, suo ex fidanzato, dal GF, per Perla si è aperto un nuovo capitolo nel suo percorso nel programma: libera dalla presenza di Brunetti, infatti, la gieffina ha stretto un nuovo legame con Greta Rossetti, che le ha dedicato una bella lettera, e si sta godendo il programma senza dover pensare alla sua ultima storia.

Nella trasmissione Perla aveva stretto amicizia anche con Angelica Baraldi, poi eliminata qualche settimana fa e, proprio in occasione del compleanno dell'ex concorrente di Temptation Island, Baraldi ha deciso di fare un'inaspettata sorpresa alla Vatiero.

Dato che non poteva festeggiare il compleanno con Perla, l'ex gieffina ha deciso di farle una sorpresa: così, Angelica si è recata fuori le mura della Casa del GF e con un megafono ha attirato l'attenzione di Perla, rivolgendole i suoi auguri. Il video del tenero momento è stato postato dalla stessa Baraldi sui social e al filmato ha associato una dedica:

"Fisicamente lontane, ma mai così vicine"

