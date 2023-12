Grande Fratello, la lettera di Greta Rossetti a Perla Vatiero "Scusami, ti ho ferita”

Gossip TV

Ieri, 28 dicembre nella Casa del Grande Fratello si è festeggiato il compleanno di Perla che ha compiuto 28 anni. Per la giovane campana tante sorprese e una lettera inaspettata di Greta Rossetti. Il Grande Fratello ha organizzato una bellissima festa e tutti i coinquilini l'hanno festeggiata con canti e balli.

Greta scrive a Perla: "Scusami ancora se ti ho potuta ferire, tornassi indietro farei l’esatto opposto"

A mezzanotte, in giardino, Perla ha ricevuto anche gli auguri della sorella Loana che con altri amici si sono riuniti fuori la casa di Cinecittà per farle una sorpresa. Urla con il megafono e i fuochi d'artificio hanno fatto commuovere la giovane che ha urlato: "Loana ti amo, mi manchi. Mamma e papà mi mancate tantissimo"

"Sono contenta di condividere questo momento con voi, mi sono sentita subito a mio agio qui. In ognuno di voi in questo percorso prendo qualcosa di positivo, siete la mia seconda famiglia e sono contenta, nonostante la nostalgia di casa, di festeggiare il compleanno con voi" ha detto Perla commossa parando con i suoi compagni d'avventura. L'ex fidanzata di Mirko ha ricevuto anche una lettera inaspettata, scritta dall'ex tentatrice Greta Rossetti, anche lei nota ex del Brunetti.

“Mi dispiace per come sono andate le cose all’inizio e ti chiedo scusa - ha scritto Greta - Scusami ancora se ti ho potuta ferire, tornassi indietro farei l’esatto opposto. Ti auguro il meglio che la vita possa darti perché te lo meriti. E fidati che sei bellissima così come sei, tanti auguri di buon compleanno Perla!”

