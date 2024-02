Grande Fratello, ancora scontri tra Beatrice Luzzi e altri inquilini dopo l'uscita di Vittorio Menozzi [VIDEO]

Gossip TV

L'eliminazione di Vittorio Menozzi ha acceso una discussione nella casa del Grande Fratello, in particolare tra Beatrice Luzzi e altri inquilini.

L'uscita di Vittorio Menozzi dalla Casa del Grande Fratello ha riacceso le discussioni in casa e provocato una nuova spaccatura tra gli inquilini: da una aprte c'è Beatrice Luzzi, che ha accusato gli altri gieffini di ipocrisia e di voler far ricadere la colpa su di lei per l'eliminazione del modello, dall'altra Anita Olivieri e altri concorrenti che le vanno contro.

GF, Beatrice Luzzi e Anita Olivieri ai ferri corti: "Ti sei mai messa in discussione?"

Mentre Anita Olivieri sottolinea che Vittorio è sempre stato un ragazzo delicato, Beatrice Luzzi, in giardino con lei altri gieffini del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, ha replicato che lei lo sa meglio di chiunque, visto che l'ha difeso molte volte proprio da lei:

"Diciamoci la verità, se c'è qualcuna di cui non ha mai parlato bene sei tu, Anita, ora non fare la difenditrice di Vittorio"

Anita ha replicato che l'eliminazione di Vittorio è dipesa solo dal volere del pubblico, perché si è visto che Vittorio ha cambiato bandiera ogni volta e questo non è piaciuto:

"Io l'ho nominato quando ho visto che aveva dei comportamenti disfunzionali, questo è l'unico mezzo che abbiamo e lo uso come è mio di diritto. La mia verso Vittorio è stata amicizia, gli ho sempre detto le cose in faccia. Tu, invece, no, Beatrice. Non ti sei mai chiesta perché le persone fanno così con te?! Tisei mai messa in discussione? Se c'è qualcosa che devi cambiare?"

Beatrice ha replicato che lei sa benissimo qual è il motivo, ma che non è così. Anche Perla si intromette nella discussione e ricorda a Beatrice che loro due sono molto simili in quanto a forza, ma questa caratteristica la usano in maniera diversa:

"Io non la uso per distruggere, ma per costruire relazioni, per aiutare gli altri. Loro non mi usano, né io uso loro, perché non faccio il riportino degli altri, io se sono qui è solo per tutti quanti"

Beatrice le ha ricordato che Perla le ha rinfacciato di essere crudele e senza cuore, mentre lei le ha dato solo dell'individualista. Mentre Vatiero inizia a replicare, Luzzi si allontana e l'ex concorrente di TI le urla dietro:

"Non sai affrontare un discorso con una come me, mi temi."

