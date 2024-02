Grande Fratello, Beatrice Luzzi protagonista di un'accesa lite dopo l'eliminazione di Vittorio Menozzi [VIDEO]

Gossip TV

Beatrice Luzzi è stata protagonista di un nuovo scontro al GF all'indomani dell'eliminazione di Vittorio Menozzi!

L'eliminazione di Vittorio Menozzi dalla casa del Grande Fratello è stata un'autentica sorpresa e ha provocato non poche reazioni all'interno del reality condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della puntata di ieri, 12 febbraio, in onda su Canale5, il modello è stato il meno votato al televoto e ha dovuto abbandonare la casa del GF.

GF, Beatrice Luzzi protagonista di una lite dopo l'eliminazione di Vittorio Menozzi [VIDEO]

Poco dopo che il modello ha dovuto lasciare la casa del GF, Beatrice Luzzi - che poco prima si era confrontata con lui e aveva messo fine alla loro amicizia - non ha tollerato l'atteggiamento di alcuni inquilini e aveva sbottato contro di loro. La rossa attrice, infatti, ha visto in lacrime alcuni concorrenti che erano resposabili della nomination a Vittorio e, tacciandoli di ipocrisia, li ha ripresi:

"Adesso piange? [Riferendosi a Letizia] Parliamoci chiaro, qui esce chi viene eliminato. Ricordiamocelo, certamente non l'ho nominato io. Questa volta vi vieto di attribuirmi la responsabilità, avete detto pure 'ce l'ha fatta pure questa volta'. Sappiate che l'uscita di Vittorio per me è un grande dolore"

Come aveva sottolineato in precedenza Rosy Chin, l'attrice e il modello avevano instaurato un legame molto profondo, anche se poi Vittorio aveva deciso di proseguire per la sua strada. Di fronte alle parole di Luzzi, sia Perla Vatiero sia Anita Olivieri avevano reagito, accusando l'attrice di voler manipolare le loro reazioni: "Ma ti senti quando dici queste cose? Lo dici con tono aggressivo!" ha affermato Vatiero, mentre Anita ha ribattuto:

"Tu non puoi vietare niente a nessuno, siamo in Italia, un paese democratico, io posso dire quello che voglio"

Beatrix: “Questa volta vi vieto di attribuirmi la responsabilità, avete detto c’è l’ha fatta pure stavolta, sappiate che l’uscita di Vittorio è un dolore grande per me.”



