Grande Fratello, Alfonso Signorini pizzica gli ex Concorrenti: ''Irriconoscenti''

Gossip TV

Ospite a Pomeriggio 5, Alfonso Signorini parla del successo del Grande Fratello e lancia una bella frecciatina agli ex concorrenti del reality show di Canale 5.

La nuova edizione del Grande Fratello, pur non totalizzando ascolti eclatanti, sta comunque facendo discutere i telespettatori e il popolo del web che segue con interesse alcuni concorrenti. Ospite dello studio di Pomeriggio 5, Alfonso Signorini ha parlato del programma alla conduttrice Myrta Merlino, per poi lasciarsi andare ad una bella stoccata ai danni dei concorrenti delle ultime edizioni. Ecco i dettagli.

Grande Fratello tra amori e liti in Casa

Il Grande Fratello è tornato su Canale 5 con una nuova edizione ricca di colpi di scena e un cast piuttosto variegato che ha incuriosito gli spettatori. Certo è vero che non si registrano gli ascolti delle scorse edizioni, che ha raggiunto picchi di share piuttosto alti, ma l’interesse degli spettatori è presente tanto che anche sul web il GF va in tendenza spesso e volentieri, soprattutto durante le puntate in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini sta sondando i nuovi concorrenti che hanno iniziato già ad acclimatarsi nella casa più spiata d’Italia tra baci passionali come quello tra Tommaso e Mariavittoria, o il riavvicinamento tra Shaila Gatta e Javier Martinez che sembrano essere la coppia da tenere d’occhio con i loro tira e molla.

Enzo Paolo Turchi ha deciso di rimanere nel programma nonostante gli iniziali dubbi, complice l’ingresso della moglie Carmen Russo con la quale ha confessato di aver consumato un rapporto carnale davanti le telecamere, dopo aver pensato che lei fosse in procinto addirittura di lasciarlo. Freddi e distaccati, invece, i rapporti tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes nonostante fossero in procinto di sancire una nuova liaison, ora infatti non si sopportano e passano il tempo a litigare soprattutto a causa del risentimento della bella modella. Nel frattempo, ospite dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino, Signorini ha commentato questa edizione del programma per poi ripercorrere il generale successo del Grande Fratello, facendosi scappare una bella frecciatina ai danni di alcuni ex concorrenti.

Grande Fratello, Alfonso Signorini contro gli ex Gieffini

A poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello, che ha sancito l’eliminazione di Michael Castorino dalla casa più spiata d’Italia, Alfonso Signorini è stato ospite del salotto di Pomeriggio 5 per una breve intervista con Myrta Merlino, a proposito del successo del reality show di Canale 5. Proprio parlando dei concorrenti delle ultime edizioni, Signorini non è riuscito a trattenere una bella frecciatina e ha ammesso:

“Il Grande Fratello porta bene, ci sono tanti che hanno fatto carriere strepitose. Peccato che ci sia poca riconoscenza verso questo programma perché non appena hanno brillanti carriere si dimenticano di aver fatto il Grande Fratello. Non so per quale ragione però so per certo che quando li chiami per fare una partecipazione al programma dicono "no per carità’”. Ma come? Hai avuto la luce grazie a questo programma! Un briciolo di riconoscenza in più non guasterebbe”.

A chi si stava riferendo Signorini con questo commento? Ci sono tantissimi volti noti del panorama italiano che sono stati lanciati dalla loro esperienza nel programma come Tommaso Zorzi, che è approdato sulle reti Warner Bros. Discovery dopo altri programmi di successo su Mediaset, ma anche Giulia Salemi che è stata la voce dei social al GF per poi lanciare la sua carriera da influencer prima di annunciare la gravidanza, ma ci sono anche Filippo Bisciglia ovvero il presentatore di Temptation Island, per non parlare degli attori Alessandro Tersigni, Ilenia Pastorelli e Luca Argentero.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .