Grande Fratello, Javier Martinez e Shaila Gatta sempre più vicini: "Lasciati andare" (VIDEO)

Nella Casa del GF, tra Javier Martinez e Shaila Gatta sembra essersi riaccesa la passione. Ecco cosa è successo!

In attesa di scoprire cosa succederà nella nuova puntata del Grande Fratello, in onda questa sera su Canale5, tra Shaila Gatta e Javier Martinez sembra esserci di nuovo una forte intesa.

GF, Shaila e Javier sempre più vicini: "Lasciati andare, a me sta piacendo tutto questo"

Dopo essersi scambiati effusioni e coccole, anche molto appassionati, Javier e Shaila si sono trovati a chiacchierare in cucina: tra sguardi imbarazzati e parole non dette, Shaila ha consigliato al gieffino di "lasciarsi andare":

"Lasciati andare, io ci sto provando. E, se proprio lo devo dire, mi sta piacendo e molto"

A queste parole, Javier è parso molto più imbarazzato e anche Shaila non ha saputo trattenere una risata. La tensione tra i due concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini era palpabile al punto che, quando Eleonora Cecere è entrata in cucina, ha subito deciso di andare in un'altra stanza: "Vado via, ho capito, vi lascio soli!".

GF, Shaila si lascia andare a una confessione su Javier!

Dopo averlo friendzonato, preferendosi Lorenzo Spolverato, Shaila ha nuovamente cambiato idea su Javier Martinez, tanto da lasciarsi andare in queste ore a diverse effusioni con lui. Inoltre, chiacchierando con altri gieffini, l'ex velina ha ammesso che ciò che pensava di provare per Javier era completamente cambiato.

Mentre il pallavolista si è detto confuso da ciò che ha vissuto con Shaila e anche spaventato dal nuovo cambio di rotta del loro rapporto, l'ex velina ha invece raccontato ad alcuni gieffini di sentire una connessione speciale con lui, anche dal punto di vista fisico. Tuttavia, è evidente che, nonostante queste effusioni e vicinanza, Javier non sia del tutto pronto a lasciarsi andare con Shaila e possa temere un nuovo rifiuto.

