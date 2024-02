Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi, gli aggiornamenti sul suo stato di salute: il comunicato

Gossip TV

Le parole del fratello di Giuseppe e la nota ufficiale da parte della pagine social del Grande Fratello.

Panico al Grande Fratello. Durante la serata di ieri, Giuseppe Garibaldi ha avuto improvvisamente malore mentre si trovava in bagno. Le immagini hanno fatto immediatamente il giro del web e si sono visti i suoi compagni d'avventura soccorrerlo preoccupati. Il 31 calabrese è stato portato via in ambulanza mentre le telecamere del Gf erano ferme ad inquadrare la piscina interrompendo la diretta.

Grande Fratello, gli aggiornamenti sullo stato di salute di Giuseppe Garibaldi

Poco dopo si sono visti nuovamente in gieffini in diretta e sono apparsi piuttosto tranquilli, forse già rassicurati dal Grande Fratello.

A rassicurare tutti, ci ha pensato il fratello di Garibaldi e poi una nota stampa ufficiale da parte dei social del programma.

"Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d’affetto! Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione. Grazie di cuore a tutti", ha scritto il fratello Nicola.

"Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile" queste le parole invece da parte della produzione.

Garibaldi sarebbe in condizioni quindi fortunatamente non preoccupanti e già probabilmente in giornata farà ritorno nella Casa.

