Grande Fratello, Alfonso D'Apice si dichiara inaspettatamente a una gieffina: "Sono in difficoltà, ma dovevo dirtelo"

Archiviata la storia d'amore con Federica Petagna e il breve flirt con Mariavittoria Minghetti, Alfonso D'Apice ha confessato di essere interessato a Chiara Cainelli e di essersi frenato solo per rispetto di Javier Martinez.

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Dopo aver archiviato definitivamente la lunga storia d'amore con Federica Petagna e il discusso flirt con Mariavittoria Minghetti, Alfonso D’Apice ha confessato di provare un interesse per la nuova concorrente del reality show, Chiara Cainelli.

Alfonso interessato a Chiara: la confessione al Gf

Alfonso D'Apice continua a stare al centro dell'attenzione mediatica per la sua situazione sentimentale nella Casa del Grande Fratello. Dopo aver messo un punto alla lunga relazione e discussa relazione con Federica Petagna, che ha voltato pagina insieme all'ex tentatore Stefano Tediosi, l'amato concorrente campano ha avuto un brevissimo flirt prima con Mariavittoria Minghetti, che alla fine ha scelto di continuare la conoscenza con Tommaso Franchi, e poi con Zeudi Di Palma.

Nelle ultime ore, però, è arrivato il vero colpo di scena. Alfonso ha infatti confessato di essere interessato a un'altra gieffina. Stiamo parlando di Chiara Cainelli. Senza mezzi termini, come riporta Isa e Chia, il concorrente campano ha deciso di affrontare la ragazza per rivelarle i suoi sentimenti, sottolineando di non averlo fatto prima per rispetto di Javier Martinez:

"Sicuramente non ho le idee chiare e ti ho spiegato il perché...c'entra Javier, non solo per quello, ma è una parte importante, c’entra tanto…Con onestà sì" ha affermato D'Apice provocando la reazione immediata della Cainelli "Ad una persona che mi dice così gli dico felice e buona amicizia, cosa ti aspetti che ti dica. Devo riflettere perché non capisco il senso. Quindi tu provi interesse per la mia persona principalmente, e basta? Parlare di queste cose mi mette in difficoltà…Quindi siamo due impacciati in questo momento…".

Chiara e Alfonso a confronto

Il gesto di Alfonso D'Apice, che ha deciso di aprire il suo cuore e rivelare i suoi sentimenti a Chiara Cainelli, ha spiazzato un pò tutti, in primis la diretta interessata. Durante la conversazione, infatti, la nuova concorrente del Grande Fratello ha ammesso di essere imbarazzata e in difficoltà per tutta la situazione, ricordandogli di essersi baciato fino a qualche giorno prima con Zeudi Di Palma: "In realtà odio queste situazioni, sono spiazzata. Mi hai sempre definito un’amica e adesso mi dici così. Sinceramente non l’avevo ipotizzato, pensavo tu fossi interessato a Zeudi…Se non piace una persona non la vado a baciare".

"Ho tantissima difficoltà ma mi sono sentito in dovere di dirtelo per il nostro rapporto…Non che non possa essere solo tuo amico ma non mi sarei comportato come una persona leale se non te l’avessi detto" ha prontamente replicato Alfonso cercando di spiegarle la sua posizione e il reale motivo che l'ha spinto a farsi avanti "Dopo la puntata di lunedì mi sono reso conto della cosa. Se io avessi voluto creare qualcosa con Zeudi avrei avuto un rapporto con lei dal primo giorno che è entrata". Cosa succederà tra i due concorrenti? Decideranno di lasciarsi andare nella Casa e soprattutto come reagirà Javier Martinez quando lo scoprirà?

Per saperne di più non ci resta che attendere la prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda eccezionalmente martedì 7 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5. Un nuovo cambio di programmazione per il programma dovuto alla finale di Supercoppa Italiana.

