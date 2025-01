Grande Fratello, duro scontro tra Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso: volano accuse tra i due concorrenti nella notte

Gossip TV

Faccia a faccia tra Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso al Grande Fratello: lui ha accusato la concorrente pugliese di essersi avvicinata a persone che non ama, mentre lei ha rivendicato il suo diritto di avere le amicizie che vuole.

Non c'è pace per Amanda Lecciso nella Casa del Grande Fratello. Dopo essere finita nel mirino di Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta, la concorrente pugliese si è resa protagonista di un'accesa discussione con Lorenzo Spolverato, che l'ha accusata di essersi legata a persone che non gli piacciono.

Amanda e Lorenzo: il duro confronto al Gf

Duro e inaspettato scontro al Grande Fratello tra Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato. Il modello milanese ha sempre avuto degli occhi di riguardo per la concorrente pugliese, ma nelle ultime settimane il loro rapporto si è incrinato a causa delle amicizie che lei ha stretto nella Casa. Secondo Lorenzo, Amanda si è legata a Luca Calvani e non sta facendo nulla per difenderlo:"Io ho bisogno di supporto".

Le accuse mosse da Spolverato non sono per niente piaciute alla Lecciso, che ha cercato di difendersi affermando di non potersi schierare con lui se non condivide le sue battaglie: "Ma il supporto non è assecondarti!". Il concorrente ha continuato accusandola di essersi legata a gente che non sopporta, di essere passata nell'altra fazione e per questo motivo di non riuscire più a fidarsi di lei. "Eri l'unica di cui mi fidavo. Una mia amica non ha questo atteggiamento, ad oggi, con la mia compagna" ha affermato risentito per la Nomination fatta nei confronti di Shaila. "Tu hai bisogno di un appoggio in cosa?" ha domandato stizzita Amanda, ribadendo di non avere intenzione di schierarsi contro qualcuno solamente per fargli un piacere.

Amanda e Lorenzo: tra dubbi e accuse

Tra i preferiti di Amanda Lecciso ci sono sia Lorenzo Spolverato che Javier Martinez. Ma il problema principale per il concorrente milanese, sembra essere il rapporto nato tra l'amica e Luca Calvani! Durante il confronto nella Casa del Grande Fratello, i due hanno analizzato la situazione insieme e ribadito le loro posizioni.

Lorenzo ha accusato Amanda di non essergli stata vicino nelle ultime settimane, mentre lei ha sottolineato la sua scelta di frequentare e conoscere chi vuole. Il modello non vuole che la donna subisca influenze altrui, ma la concorrente sa benissimo quello che fa. Senza mezzi termini, infatti, la Lecciso ha dichiarato di essere una delle poche, nella Casa, ad andare avanti sempre e solo con il proprio pensiero: "Devi entrare in un ordine di idee in cui Amanda è libera" gli dice.

Leggi anche Le confessioni di Lorenzo Spolverato sulle dinamiche del Gf

Il punto centrale della discussione tra i due concorrenti del reality show restano le amicizie di Amanda, ormai inglobata in un gruppo che a Lorenzo non piace per niente. Per la donna, che vuole continuare a essere amica di tutti, probabilmente un giorno il modello si renderà conto di aver sbagliato nei suoi confronti. Nonostante le visioni opposte, il milanese ha ammesso di credere ancora in lei e di voler dare una seconda possibilità alla loro amicizia. Riusciranno a salvare il loro rapporto?

